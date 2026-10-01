Muy a su estilo, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas reveló en plena audiencia que está muy cerca de recibir la detención domiciliaria. Esto, tras estar próxima a cumplir las tres quintas partes de la condena de 46 meses de cárcel que le impuso la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025 por destruir una estación de TransMilenio en medio de las manifestaciones del Paro Nacional.

TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Epa Colombia, quien fue trasladada hace poco de una guarnición militar en Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de La Picaleña, en Ibagué, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, señaló que, pese a todo lo que han dicho en su contra, cuenta con todos los requerimientos para obtener la casa por cárcel.

“No cuento con ningún proceso ni nada de eso, llevo una condena de 63 meses, pero llevo casi 26 con descuento, no voy para la condicional, pero voy para la domiciliaria (…) que la juez tercera de ejecución de penas de Bogotá me dijo que me la daba, pues por todo lo que ha pasado y todo lo que ha visto, que independientemente de lo que viene en las redes sociales y digan y hablen, tengo una buena cartilla biográfica (…) me encuentro con excelente conducta, me encuentro descontando, me encuentro siendo muy juiciosa, entonces, amiga, pórtate juiciosa”, señaló la empresaria, quien montó un imperio de peluquerías en varios sectores de Bogotá.

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Después de cumplir su pena, Epa Colombia podrá volver a utilizar las redes sociales, las mismas que la hicieron famosa de la noche a la mañana en 2014 cuando publicó un video en apoyo a la Selección Colombia y que recibió varios comentarios, incluido el del entonces presidente Juan Manuel Santos.

En dichas redes, que tienen miles de seguidores, la empresaria publicaría los 55 videos que acordó con TransMilenio para promocionar la cultura ciudadana dentro del sistema masivo de transporte.

Juez avala acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio. La influenciadora realizará 55 videos para promover la conciencia ciudadana. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/OyDXUOk97i — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

“Como historias, videos, promoviendo que las personas no se colen, a que usen bien el sistema, a cómo descargar la aplicación para que recarguen la tarjeta y no tengan que colarse. Porque sí se necesita más ese impulso en las redes sociales para que las personas no se colen, ¿me entiende? Entonces yo sí lo tengo claro que debo ser, después de que ya haya cumplido la pena completamente, lo que yo quería era reparar a las víctimas, hacer las cosas bien, ¿me entiende?”, le explicó Barrera Rojas a la jueza.

Con estos videos se reparará económicamente parte de los 367 millones de pesos que tiene pendiente la influenciadora, quien fue sentenciada por destruir con un martillo la estación de Molinos, en el sur de Bogotá, en medio de las manifestaciones del paro nacional el 22 de noviembre de 2019.

Daneidy Barrera Rojas, EPA COLOMBIA entrevista en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Epa Colombia hizo un llamado a sus seguidores para que se unieran a las manifestaciones y, como protesta contra el Estado, rompieran las instalaciones de las principales entidades.

Debido a que grabó sus acciones y las difundió en las redes sociales, la Corte Suprema de Justicia la inhabilitó para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.

Por esto, la aplicación del acuerdo, que ya fue aprobado, deberá ser revisada por el juzgado de ejecución de penas, que deberá autorizar las labores sociales y pedagógicas establecidas.