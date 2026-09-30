Mauricio Souza llevará a 11 niños colombianos a vivir la Semana de la Moda en París: esta es la misión social detrás del viaje

Once niños colombianos viajarán a París junto al diseñador Mauricio Souza para acercarse al mundo de la moda y la alta costura. Sin embargo, esta vez el proyecto busca ir más allá de las pasarelas y convertir la experiencia en una iniciativa con impacto social.

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Se trata de Misión 11, un proyecto que une a Souza con la Fundación Segundos de Vida y el centro comercial Titán Plaza. Los menores que aparecen como protagonistas de la iniciativa son modelos que viajarán a Francia y no hacen parte de la fundación.

Cada uno de los niños de Segundos de Vida será apadrinado. La organización trabaja con menores con diagnóstico oncológico y sus familias.

“Por primera vez, estos 11 niños que me acompañarán a París no solo van a cumplir su propio sueño de conocer París y vivir la Semana de la Moda, sino que cada uno de ellos va a apadrinar a un niño de la Fundación Segundos de Vida”, explicó Souza en conversación con SEMANA.

Antes del viaje, los modelos compartirán con los niños de la fundación en una jornada de integración. Además, cada familia recibió una carta en la que uno de los menores de Segundos de Vida plasmó un deseo que quisiera hacer realidad.

El proyecto no terminaría en París

Esta será la sexta experiencia que Souza realiza con niños en París, pero es la primera que incorpora este componente social. De acuerdo con el diseñador, su intención es que Misión 11 no se convierta en una actividad aislada.

“Mi intención es que esto no termine cuando termine el viaje a París. París es solamente el comienzo”, aseguró.

El diseñador plantea que los 11 menores puedan convertirse posteriormente en embajadores de diferentes causas, apoyar otras fundaciones y replicar el proyecto fuera de Colombia.

“Quiero que Misión 11 pueda crecer y convertirse en una iniciativa que conecte la moda con diferentes causas sociales. La idea es que estos 11 niños puedan convertirse en embajadores y, en el futuro, apadrinar a otros niños, apoyar diferentes fundaciones y llevar este mensaje incluso a Estados Unidos”, agregó.

Souza también aseguró que busca incorporar criterios ambientales a su trabajo mediante la reutilización de telas e insumos, materiales biodegradables y técnicas de upcycling.

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La participación de menores en una industria atravesada por la exposición de la imagen y determinados estándares de belleza también plantea interrogantes.

Consultado por SEMANA sobre las críticas que pueden surgir frente a que los niños ingresen desde edades tempranas a este entorno, Souza reconoció que se trata de una preocupación válida.

“Creo que la preocupación es completamente válida, porque la moda puede estar marcada por estándares de belleza, imagen y presión. Por eso considero que quienes trabajamos con niños tenemos una responsabilidad enorme”, afirmó.

Souza aclaró que su trabajo principal no está enfocado en la moda infantil. Según explicó, es diseñador masculino y cerca del 90 % de sus clientes son artistas y celebridades de Colombia y Estados Unidos.

Para él, existe un límite que no debería perderse pese a la participación de los menores en sesiones fotográficas, pasarelas o experiencias internacionales.

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“Los niños son niños antes que modelos. Su bienestar, su educación, su familia y su tranquilidad están primero”, sostuvo.

El diseñador aseguró, además, que no pretende que los menores relacionen su valor personal con su apariencia física, sino que encuentren en la moda un espacio de creatividad y expresión.

“No quiero que un niño piense que su valor depende de cómo se ve. Quiero que la moda sea para ellos una experiencia de creatividad, expresión, confianza y sueños, no una imposición de estándares”, concluyó.

Así, Misión 11 pretende convertir el viaje de los modelos colombianos a París en el punto de partida de un proyecto más amplio: que, mientras unos niños cumplen el sueño de acercarse a una de las principales vitrinas de la moda internacional, contribuyan también a hacer realidad los sueños de otros.