Un nuevo sismo fue registrado en Colombia durante la madrugada de este jueves, 1 de octubre.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 3,2, con epicentro en Ginebra, Valle del Cauca.

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El sismo fue registrado en la madrugada

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 3:55 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 50 kilómetros.

La entidad invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción del evento en diferentes zonas.

El reporte oficial corresponde a un sismo de magnitud 3,2 y, hasta el momento del boletín citado, el SGC no había reportado en esa publicación información adicional sobre afectaciones.

Imagen registro de temblores Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geológica.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el territorio se encuentra en una zona donde interactúan las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe.

Una parte importante de la actividad sísmica está relacionada con la interacción entre estas placas y con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

El SGC explica que la ocurrencia frecuente de sismos hace parte de las condiciones tectónicas del país.

Además, muchos de los movimientos registrados son de baja magnitud y no son percibidos por la población.

La entidad también señala que no es posible predecir cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá el próximo sismo.

Por eso, la aparición de varios movimientos en diferentes lugares no permite establecer por sí sola que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica mediante la Red Sismológica Nacional y actualiza la información de los eventos conforme avanza el procesamiento de los datos.

Registro del SGC Foto: X @sgcol

¿Qué hacer cuando tiembla?

Durante un sismo, lo principal es mantener la calma y protegerse.

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan identificar previamente los lugares seguros dentro de la vivienda, la oficina o el sitio donde se encuentre.

Si está en un lugar cerrado, debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejándose de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No es recomendable correr hacia las escaleras o salir del inmueble mientras el movimiento está ocurriendo.

Si está en la calle, debe alejarse de edificios, postes, cables eléctricos, árboles y otros elementos que puedan caer, y buscar un espacio abierto.

Si está conduciendo, debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles y estructuras que puedan representar un peligro.

Después del movimiento, es importante revisar si hay personas heridas y verificar posibles daños en la vivienda.

Si se perciben daños estructurales, se debe evacuar con precaución y no ingresar nuevamente hasta que las autoridades indiquen que es seguro.