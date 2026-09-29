Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en la madrugada de este martes. 29 de septiembre, en Chaparral, Tolima.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una magnitud de 3,3 y una profundidad superficial.

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El sismo ocurrió durante la madrugada

El reporte señala que el evento sísmico ocurrió a la 1:24 a. m., hora local, y tuvo como referencia a Chaparral, Tolima. El SGC clasificó la profundidad como superficial.

El organismo mantiene un seguimiento a la actividad sísmica que se registra en esta zona del departamento.

En su boletín de actividad sísmica destacada del 27 de septiembre, el SGC informó que la secuencia en Chaparral había comenzado el 20 de septiembre de 2026 y que los eventos se concentraban principalmente en este municipio, con profundidades menores a 30 kilómetros.

Hasta la publicación de ese boletín se habían registrado al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 22 tenían magnitudes iguales o superiores a 4,0.

El sismo de magnitud 3,3 fue registrado a la 1:24 a. m. de este martes 29 de septiembre en Chaparral, Tolima Foto: Foto SGC

¿Qué hacer cuando tiembla? Estos son los consejos clave

Mantenga la calma y trate de ubicarse en un lugar seguro.

y trate de ubicarse en un lugar seguro. Agáchese, cúbrase y agárrese: protéjase debajo de una mesa o escritorio resistente y sosténgase hasta que pase el movimiento.

Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No use ascensores durante el sismo.

Si está en la calle, aléjese de edificios, postes, cables eléctricos y árboles y busque un sitio despejado.

Si está conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles y estructuras que puedan caer.

No salga corriendo durante el movimiento . Espere a que termine y siga las indicaciones de las autoridades.

. Espere a que termine y siga las indicaciones de las autoridades. Después del sismo, revise si hay daños visibles y, si es necesario, evacúe por las rutas establecidas.

Si percibe una emergencia, comuníquese con los organismos de socorro y siga únicamente información de fuentes oficiales.

Después de un sismo pueden presentarse réplicas. No es posible predecir cuándo ocurrirá otro movimiento, por lo que conviene mantenerse atento a los reportes oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano invita a las personas que hayan percibido el sismo a reportarlo mediante su plataforma Sismo Sentido.

La información ciudadana permite al organismo conocer en qué lugares fue percibido el movimiento y qué efectos produjo.

En el formulario se pueden registrar aspectos como el movimiento de objetos, puertas o ventanas, la reacción de las personas y posibles efectos observados en las construcciones.

Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá el próximo temblor, el SGC mantiene el monitoreo de la secuencia sísmica que se registra en Chaparral desde el 20 de septiembre.