Colombia tendrá este martes una jornada con condiciones climáticas contrastantes.

Mientras en amplios sectores de la Amazonía y la Orinoquía predominará el tiempo seco, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en zonas del Pacífico y el occidente de la región Andina.

Además, el Ideam advierte sobre sensaciones térmicas elevadas y alerta roja durante la tarde en varios sectores del país.

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El clima en las regiones de Colombia

Las regiones donde más lloverá

La región Pacífica tendrá las mayores probabilidades de lluvia del país.

Se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con los mayores acumulados en el centro y sur de Chocó, especialmente cerca del litoral Pacífico y en zonas limítrofes con Antioquia y Risaralda.

En la región Andina también se pronostican lluvias ligeras y moderadas en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Tolima, occidente de Huila, Santander, Norte de Santander, occidente de Boyacá y sectores montañosos de Cundinamarca.

Los mayores acumulados se estiman en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero y el norte de Norte de Santander.

Para el Caribe, el tiempo será predominantemente seco y con poca nubosidad en La Guajira, Atlántico, gran parte del Magdalena y el norte del César.

Sin embargo, se esperan lloviznas y lluvias ligeras en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y el sur del César.

Los acumulados más importantes podrían presentarse de manera puntual en el sur de Bolívar y zonas cercanas al Magdalena Medio.

Calor y sensación térmica elevada

El Ideam prevé temperaturas máximas por encima de los promedios climatológicos de septiembre en sectores del occidente del centro de la región Pacífica.

También, en el oriente del Caribe, el nororiente y centro-sur de la región Andina, la Orinoquía y el sur de la Amazonía.

La combinación de temperaturas elevadas y, en algunos casos, altos niveles de humedad atmosférica podría favorecer sensaciones térmicas altas.

Por esta razón, el instituto mantiene alerta roja durante las horas de la tarde en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, además del centro y sur de la región Andina y zonas del centro y oriente del Caribe.

En la Orinoquía predominará el tiempo seco en gran parte de Meta, Casanare, Vichada y Arauca, aunque podrían presentarse lluvias ligeras aisladas en los piedemontes de Casanare y Meta y en sectores occidentales de Vichada.

En la Amazonía, se esperan condiciones mayormente secas y poca nubosidad en Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare.

Las lluvias estarán restringidas a eventos aislados y de baja intensidad en el occidente de Putumayo y sectores del oriente de Guainía y Amazonas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes.

Imagen Orinoquía colombiana Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Para la tarde se espera nubosidad variable y posibilidad de lluvias sectorizadas entre ligeras y moderadas, principalmente en el occidente y norte de Bogotá, especialmente en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Kennedy. Para el resto de la ciudad se prevé tiempo seco.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 21 °C.

Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas.