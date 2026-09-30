Epa Colombia recibió particular propuesta de TransMilenio mientras está en la cárcel

En la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, reapareció la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas se encuentra actualmente privada de su libertad. Foto: Rama Judicial

Esto en medio de la audiencia de reparación por los daños causados en noviembre de 2019, cuando destruyó con un martillo una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá.

Justo por estos hechos, el apoderado de la empresa de transporte masivo formalizó el acuerdo al que se llegó en los últimos días con Epa Colombia, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

Epa Colombia aseguró que está dispuesta a hacer videos para promover la cultura ciudadana en TransMilenio. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/1k9OYiuZRt — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

El apoderado de TransMilenio aseveró que el Comité de Conciliación había aprobado un acuerdo de reparación por los daños generados.

“En este caso, digamos de una manera, si me permite la palabra creativa, hemos querido hacer algo que es, en nuestra opinión y no solamente mía, sino del Comité de Conciliación y las directivas de TransMilenio de la misma Alcaldía Mayor de Bogotá (...) consideramos que puede ser más beneficioso inclusive el hecho de que Daneidy Barreras realice una serie de videos, una serie de trabajos en TransMilenio que permitan luchar contra las actuaciones delictivas”, precisó el jurista.

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A renglón seguido indicó que ya se aprobó la realización de 55 videos por parte de Epa Colombia, con el fin de crear cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte.

“La lógica del acuerdo es, uno, un componente económico fuerte, porque, digamos, tiene de todas maneras un componente de 10 millones de pesos, pero adicionalmente lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían 300 más o menos millones de pesos, en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, agregó.

TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

En la formalización del acuerdo se puso de presente la muerte de un vigilante de una estación de TransMilenio, quien fue asesinado por una pareja a la que les reclamó por colarse.

“En un momento crítico del sistema hemos visto estos días, lamentablemente, la muerte de un agente de seguridad y demás. Creemos que podemos hacer un trabajo, si me permite la palabra, bonito para el sistema (…) y por esa razón le solicito, por conducto de la señora juez, que tenga un concepto favorable para este acuerdo conciliatorio”, precisó.

Epa Colombia se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025.

Esto por su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.