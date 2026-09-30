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José Manuel Restrepo: “La teoría estúpida del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella”

El vicepresidente, en una declaración pública, se refirió a la polémica tesis económica de la administración de Gustavo Petro.

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Redacción Semana
30 de septiembre de 2026 a las 6:47 p. m.
José Manuel Restrepo.
José Manuel Restrepo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció sobre la polémica tesis económica del decrecimiento de la administración de Gustavo Petro durante el congreso de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), celebrado en Bogotá este 30 de septiembre.

Frente a los asistentes, Restrepo afirmó: “La teoría estúpida o ideológica del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad”.

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Restrepo cuestionó: “¿Quién dijo que cuando a algunos de los actores de la sociedad les va mejor ese no es el camino? El camino en este Gobierno es el del crecimiento, que se logra con un Estado eficiente, con energía, con talento, con inversión”.