Tecnología

Así podrá cancelar el plan de internet de su casa o el de datos de su celular, a partir de este año

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió una resolución que agiliza trámites ante operadores de servicio como internet.

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Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 4:41 p. m.
Usuarios tendrán más facilidad para finalizar sus contratos.
Usuarios tendrán más facilidad para finalizar sus contratos. Foto: Getty Images

Cancelar o modificar el plan de datos móviles o de servicios como internet y televisión en el hogar en Colombia implica, por lo general, planeación, pues los procesos asociados toman tiempo debido a varias razones.

Sin embargo, la espera podrá ser más corta ahora, luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitiera la Resolución 8171 del 17 de marzo de 2026, con la cual la entidad pretende reforzar la protección de los usuarios y facilitar la cancelación de servicios sin tantas barreras.

Un canal directo para cancelar sin complicaciones

Uno de los cambios es la obligación para las empresas que prestan estos servicios de tener un canal online que sea exclusivo para estas operaciones.

Las señales no logran ingresar ni salir del ascensor, lo que provoca la pérdida de conexión, incluso cuando se encuentra en una zona con buena cobertura móvil.
Los operadores deberán ofrecer una vía única en línea para gestionar bajas sin trámites innecesarios. Foto: Getty Images

El objetivo es que este proceso se pueda hacer de forma ágil y completamente digital, lo que reduciría los tiempos de espera.

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Además, este canal deberá estar disponible en cualquier momento, es decir, las 24 horas del día y todos los días de la semana.

Con esta medida, la CRC busca eliminar prácticas que dificultan la cancelación, como la insistencia comercial o los trámites extensos, permitiendo que los usuarios tengan mayor control sobre sus servicios.

El operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

Tiempos, condiciones y fechas clave

La normativa también establece reglas claras sobre cómo y cuándo se hace efectiva una cancelación.

Por ejemplo, el usuario deberá solicitarla con al menos tres días hábiles antes de la fecha de corte del servicio para evitar cobros adicionales.

En caso de tener varios planes con un mismo operador, la regulación permite cancelar uno por día.

Asimismo, si una persona decide cambiar de compañía, deberá esperar 30 días calendario antes de regresar a su proveedor anterior.

La experiencia del cliente y el colaborador es también un reflejo ético. No se trata solo de satisfacción, sino de identificación.
Si hay varios planes, la regulación permite cancelar uno por día. Foto: 123rf

La implementación de estas medidas no será inmediata en todos los casos, ya que la CRC definió un calendario progresivo:

  • 1 de mayo de 2026: ajustes en promociones y ofertas.
  • 1 de julio de 2026: cambios en facturación y detalle de servicios.
  • 1 de septiembre de 2026: nuevas condiciones en portabilidad numérica.
  • 1 de octubre de 2026: entrada en funcionamiento del canal digital para operadores móviles.
  • 1 de diciembre de 2026: aplicación del canal digital en servicios fijos.
  • 15 de febrero de 2027: primer informe sobre ofertas combinadas.