Terror por el gota a gota: cobradiarios habrían incendiado una casa por una deuda

Este miércoles 14 de octubre se conoció una grave denuncia desde el municipio de Baranoa, Atlántico, donde una vivienda en el barrio Peñique terminó envuelta en llamas, presuntamente por la acción de un grupo de hombres que se dedican al gota a gota.

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El alcalde de Baranoa, Edison Palma, confirmó en diálogo con el periodista Jorge Cura que las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias en las que se registró la emergencia, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con los testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta serían los responsables de este grave hecho.

“Las indagaciones que se han adelantado sobre este hecho que sucedió en horas de la tarde del día de ayer, tres aproximadamente, ahí en el barrio Peñique, nos muestran una principal hipótesis de que el incendio fue provocado por personas que iban en una moto”, explicó el mandatario.

Asimismo, el alcalde sostuvo que el Cuerpo de Bomberos adelanta una inspección de la zona de la conflagración para determinar el origen de las llamas.

“Se están adelantando las investigaciones con las autoridades de Policía, el mismo Cuerpo de Bomberos que está adelantando una inspección, una revisión también técnica de todo el tema de la parte eléctrica, que le hemos pedido al Cuerpo de Bomberos que haga esa revisión exhaustiva, a fin de poder tener precisión. No obstante, los testimonios de algunos vecinos marcan esa hipótesis de que el incendio fue provocado por posibles personas que se dedican al gota a gota, al cobro a diario”, sostuvo Palma en Emisora Atlántico.

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El blanco de este ataque sería un sujeto que ya no reside en el lugar y quien habría tenido problemas con estas personas dedicadas al préstamo ilegal de dinero.

“Ya el señor Roque, quien habitaba ahí, venía siendo víctima de estos cobradiarios. Los familiares le habían saldado ya algunas deudas contraídas por parte del señor Roque. No obstante, no sabían si en el momento todavía registraba algún compromiso de esta índole con los cobradiarios, y ahí se desprende en primera medida la hipótesis principal, más los testimonios de algunos vecinos que estiman que el incendio fue provocado”, detalló.

Por fortuna, al momento del incendio no había personas en el interior de la vivienda, por lo que la tragedia hubiera sido mayor.