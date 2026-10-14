TransMilenio entrega balance de las protestas: desvíos, cierres y más de 200.000 afectados

Las marchas en Bogotá continúan en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha ocasionado varias afectaciones en la operación del sistema de transporte público TransMilenio, con posibles retrasos en los recorridos y congestiones.

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Debido a esta situación, la entidad entregó un balance de cómo se encuentra hasta el momento la operación de este servicio. El informe fue presentado por Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de la empresa.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, al corte del mediodía se mantienen cerradas las estaciones Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, 1.ª de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo.

También permanecen cerradas las estaciones Las Aguas y Museo del Oro, en el Eje Ambiental, por lo que los usuarios que planeen desplazarse por estos puntos tendrán que planificar con antelación su viaje.

Además, recalcó que el sistema de transporte realiza desvíos en las rutas duales y zonales sobre la carrera Séptima, desde la calle 72 hasta la calle 26. Asimismo, hay desvíos en la calle 45, desde la carrera Séptima hasta la NQS.

La entidad invitó a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las diferentes afectaciones que puedan presentarse en el servicio por medio de los canales oficiales, como el canal de WhatsApp de la organización.

Por otro lado, en el informe entregado por TransMilenio se aseguró que 270.690 usuarios han resultado afectados por estas marchas, dato que se seguirá actualizando con el transcurso de las horas.

Asimismo, la entidad informó que continúa trabajando en diferentes estrategias o alternativas que permitan retomar la normalidad del servicio y garantizar el bienestar de los usuarios durante sus desplazamientos.

También recomendó a la ciudadanía planificar con antelación las rutas que tomará para movilizarse. La medida busca evitar congestiones y facilitar los desplazamientos.

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Por su parte, las movilizaciones continúan en distintos puntos de Bogotá. En estos momentos, uno de los puntos centrales de esta jornada es el centro de la capital, donde se aglomeran los manifestantes.

Hasta el momento, no se han identificado situaciones de fuerza mayor que requieran la intervención de las autoridades. Sin embargo, varias entidades ya han informado que se encuentran atentas en caso de que se presenten situaciones que puedan representar un riesgo para los ciudadanos.

Todavía no se tiene una hora concreta para la finalización de las marchas, por lo que las entidades recomiendan mantenerse informados constantemente para evitar posibles inconvenientes.