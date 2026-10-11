En un centro médico de Barranquilla son atendidos los dragoneantes Shirly Dallana Acosta y Daniel Steven Tapiero Alférez, heridos con arma de fuego la noche del sábado en inmediaciones de la cárcel de El Bosque.

Según han dicho testigos a las autoridades, los funcionarios fueron blanco de delincuentes que se movilizaban en una moto, con sus rostros cubiertos por cascos.

La Organización de Servidores Penitenciarios (OSP) denunció que esto obedece a un plan pistola contra sus funcionarios, por las medidas dispuestas por el gobierno de Abelardo De La Espriella de trasladar a capos que aún delinquen desde las cárceles.

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“La OSP rechaza de manera categórica, los atentados de los dos compañeros en la cuidad de Barranquilla, como así mismo, comunicado amenazante difundido por el grupo autodenominado “Fuerzas Unidas de los Presos” (FUP) bajo el nombre de “Plan Pistola”. Este panfleto, que anuncia ataques contra buses y vehículos que transportan personas privadas de la libertad desde Bogotá hacia cualquier cárcel del país, constituye un acto de intimidación y una amenaza directa contra la vida de los servidores penitenciarios, los conductores, el personal de custodia y, en general, contra la seguridad del sistema carcelario colombiano", manifestó esa organización gremial.

El deceso se registró en la cárcel El Bosque. Foto: A.P.I

Ante lo ocurrido, la OSP exigió a las autoridades judiciales una “investigación inmediata, exhaustiva y contundente para identificar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este atentado y las amenazas, así como el fortalecimiento urgente de las medidas de seguridad para los traslados de internos y la protección de los servidores penitenciarios”.

En ese sentido, se pronunció el presidente De La Espriella.

“Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes. A los criminales les duelen los traslados y creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Los traslados continuarán”, dijo el mandatario.

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“Hoy, más que nunca y con total determinación. Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre”, agregó.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que “las amenazas estarían dirigidas contra el señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González; el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el personal penitenciario del país”.

El atentado de la noche del sábado, según MinDefensa, se presentó en medio de “la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario”.

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Por eso, están verificando su autenticidad, procedencia y alcance, además, si ese atentado tiene relación con esas amenazas.

Las medidas de seguridad de funcionarios del Inpec y policía fueron reforzadas, además se restringieron las visitas para este domingo a la cárcel El Bosque.