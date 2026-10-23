Fray Ricardo Torres, el nuevo director general del Sena, realizó una visita administrativa en la regional de Córdoba y, según su relato, encontró una serie de procedimientos irregulares que merecen la atención de los entes de control y el país en general.

Por denunciar la politiquería y corrupción en el Sena, el director de la entidad ha sido blanco de ataques del petrismo

“Me permito informar que la contratación de la Regional Córdoba y de sus centros de formación presenta debilidades estructurales en relación con el principio de planeación. Los valores carecen de sustento técnico, la competencia se restringe con requisitos dirigidos y, presuntamente, los mismos proveedores se repiten”, dijo el director del Sena.

Además, advirtió que los comités de contratación no dejan evidencia de su funcionamiento y se paga sin comprobar que el servicio se prestó. “No son un problema de forma, sino un riesgo cierto para los recursos públicos y una exposición disciplinaria y fiscal para quienes ordenan, supervisan y pagan”, dijo Torres.

Por ello, el director pidió la atención especial de la Contraloría General de la Nación.

Contraloría General de la Nación. Foto: Daniel Reina Semana

“Se requiere intervenir de inmediato los pagos y la supervisión, exigir estudios de mercado y planeación antes de firmar cualquier nuevo proceso”, aseguró Torres, que posteriormente se comprometió con asumir el rigor del gasto y advertir que está dispuesto a denunciar aquellos procesos que lo ameriten.