Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que dos integrantes de Hamás murieron en operaciones militares efectuadas por separado en la Franja de Gaza a comienzos de esta semana.

Según el ejército israelí, uno de ellos habría participado en la incursión del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel y en el traslado del cuerpo del sargento Shaked Dahan hacia el enclave.

De acuerdo con la información proporcionada por las FDI, el individuo fue identificado como Ibrahim Alam, quien ejercía como comandante dentro del ala militar de Hamás.

🔴ELIMINATED: Ibrahim Alam, a commander in Hamas’ military wing, who infiltrated Israel during the October 7 Massacre and took part in the murder of numerous Israeli civilians and in the abduction of Sergeant Shaked Dahan’s body to Hamas captivity. Additionally, Mu'tasem Muhammad Suleiman Salah, a terrorist in Hamas’ military wing, was eliminated. Recently, the terrorists advanced attacks against Israeli civilians & IDF troops and operated to restore Hamas’ capabilities, in systematic violation of the ceasefire. The terrorists were eliminated in order to remove the threat they posed. — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2026

Asimismo, las autoridades israelíes sostienen que Alam estuvo involucrado en el asesinato de civiles israelíes durante los ataques del 7 de octubre. El operativo en su contra tuvo lugar el lunes en las inmediaciones de Jan Yunis, donde finalmente murió.

Por otra parte, un segundo integrante del brazo militar de Hamás, identificado como Mu’tasem Muhammad Suleiman Salah, perdió la vida el martes como consecuencia de otro ataque realizado de manera independiente.

Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre: se cumplen 3 años del ataque terrorista de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que ambos tenían “planes avanzados para perpetrar ataques contra las tropas de las FDI y civiles israelíes, y que trabajaban para reconstruir las capacidades de Hamás” durante la guerra, y que fueron atacados “para eliminar la amenaza”.

En octubre del 2023, los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 ya estaban muertos.

Este ataque marcó profundamente a Israel y generó un trauma nacional en un país que siempre se enorgulleció de proteger sus fronteras a pesar de las adversidades.

Una mujer mira fotografías de rehenes, en su mayoría civiles israelíes, que fueron secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en Tel Aviv, Israel, el viernes 24 de noviembre de 2023. Foto: AP

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo”.

El movimiento dijo haber “roto el mito del ejército invencible” y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue “la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento”.