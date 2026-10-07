Israel homenajea este miércoles, 7 de octubre, a las víctimas del ataque hace tres años perpetrado por el grupo terrorista Hamás, justo antes de unas elecciones marcadas por el recuerdo de la jornada más sangrienta desde la creación del Estado hebreo.

En Reim, donde ese 7 de octubre se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado al amanecer por los terroristas, los allegados de las víctimas realizaron un minuto de silencio a la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza.

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en el que presenta el 7 de octubre como “un día glorioso en la historia de nuestro pueblo”.

Personas que portan banderas de Israel caminan por una instalación que conmemora el tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 Foto: AP Photo/Oded Balilty

El movimiento dijo haber “roto el mito del ejército invencible” y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue “la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento”.

Líderes europeos recordaron a las víctimas de los ataques terroristas coincidiendo en denunciar también el auge del antisemitismo en Europa y el compromiso a combatirlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado los “ataques terroristas brutales” de Hamás, subrayando que Francia comparte desde hace tres años “el dolor del Estado de Israel y de las familias enlutadas”.

“Tres años después, no olvidamos ni los nombres ni los rostros: los de Maya, de Ohad, de Valentin, y de tantos otros”, ha señalado en referencia a las víctimas francesas de los atentados de Hamás.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos también se pronunció a través de sus redes sociales.

“Nunca olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y nos reafirmaremos en el compromiso con la defensa de la civilización”, dijo.

Three years ago today, Hamas terrorists tortured, mutilated, and murdered 1,200 innocent civilians in Israel. Among those slain were men, women, and children — including dozens of Americans. We will never forget this act of barbarism against an ally and recommit ourselves to the defense of civilization. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 7, 2026

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