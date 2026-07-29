EE. UU. suma un nuevo socio en la ofensiva contra Irán: bombardean milicias del régimen y amenazan con “una nueva respuesta militar”

Aviones de combate de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron el martes a grupos proiraníes en Irak que habían lanzado más de dos decenas de ataques con drones en los últimos días, informó el Ejército estadounidense.

Los ataques tuvieron como objetivo a “terroristas alineados con Irán a los que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ordenó atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudita”, señaló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado. Además, advirtió que, si no cesan los ataques, habría “una nueva respuesta militar”.

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Arabia Saudita confirmó su participación en los ataques; su Ministerio de Defensa indicó que había alcanzado “objetivos pertenecientes a aquellas milicias presentes en territorio iraquí que están vinculadas a ataques contra las instalaciones petroleras del reino”.

Los ataques se produjeron después de que el Ministerio informara que sus fuerzas habían interceptado drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país y responsabilizara a grupos respaldados por Irán en Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), se reúne con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Foto: Getty Images

Riad instó el día anterior al gobierno iraquí a impedir ataques desde su territorio, tras lo cual Bagdad anunció que había ordenado una investigación.

El CENTCOM señaló más temprano el martes que Irán había lanzado múltiples misiles balísticos en “un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses basadas en Oriente Medio”, pero que todos fueron interceptados.

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Ambas partes mantuvieron una tregua el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidas contra los aliados de Washington en la región del Golfo.

Los bombardeos estadounidenses y sauditas del miércoles en Irak mataron al menos a 20 miembros de una alianza paramilitar, actualmente integrada en el Ejército y que incluye a grupos proiraníes, afirmó esta organización.

Columnas de humo negro marcan el lugar donde se produjeron explosiones cerca de una base militar que alberga a tropas estadounidenses en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak. Foto: AP Photo/Stella Martany

Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron que habían bombardeado posiciones de milicias respaldadas por Teherán en Irak, en represalia por sus ataques contra fuerzas estadounidenses e instalaciones petroleras sauditas.

Los bombardeos de la madrugada alcanzaron posiciones de Hashed al Shaabi, o Frente de Movilización Popular (FMP), en siete provincias iraquíes, dijo esta antigua organización paramilitar. Al menos 20 combatientes del grupo murieron y “otros 32 resultaron heridos según un balance preliminar”, agregó el FMP, que denunció una “peligrosa escalada”.

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El FMP se creó en 2014 para combatir a los yihadistas antes de ser integrado formalmente en las Fuerzas Armadas de Irak. En su seno hay brigadas pertenecientes a grupos proiraníes que tienen fama de actuar por cuenta propia.

Con información de AFP.