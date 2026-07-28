Estados Unidos intercepta misiles lanzados por Irán y aumentan las tensiones en Oriente Medio

El Ejército de Estados Unidos informó este martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán, en el primer repunte de violencia entre ambos países tras varios días de calma.

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“Este martes, a las 05:45 p.m. hora de Washington, ”los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio”, dijo en X el Centcom, el comando militar estadounidense para esa región.

“Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito”, añadió, sin especificar las zonas atacadas por Irán.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidas contra los aliados de Washington en el Golfo.

El recrudecimiento de los combates a mediados de julio se produjo después de que Irán atacara varios barcos en el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de hidrocarburos.

Guerra con Irán ya supera los USD 37.500 millones, según el secretario de Defensa de EE. UU.

Los precios del petróleo se desplomaron tras la tregua del fin de semana en los combates y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que había “buenas probabilidades” de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Por otro lado, Arabia Saudí había anunciado que sus fuerzas han interceptado y derribado varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país, asegurando una vez más que fueron lanzados por milicias proiraníes desde Irak.

Se observan vehículos aéreos no tripulados (UAV) de fabricación iraní, el Shahed-136, durante una concentración militar en el centro de Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

“Las defensas aéreas han interceptado y destruido en las últimas horas varios drones que intentaban atacar las instalaciones petroleras de la región oriental”, ha señalado en un breve comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Turki al Maliki.

El general saudí ha calificado el incidente de “intentos terroristas” y ha acusado a “milicias terroristas afines a Irán” de estar detrás del lanzamiento de estos drones desde territorio de Irak.

Asimismo, ha incidido en el “derecho inherente” a defenderse de Riad, por lo que se “reserva el derecho a responder en el momento y lugar oportunos”, según ha dicho en una nota difundida en redes sociales.

Las Fuerzas Armadas saudíes denunciaron el mismo suceso este lunes, tras lo que el primer ministro iraquí, Alí Al Zaidi, ordenó la apertura de una investigación y aseguró que Bagdad “no permitirá ningún intento de socavar o perjudicar” sus relaciones con Riad, que describió como “profundas y fraternas”.

El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

Arabia Saudí ha anunciado el derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.

*Con información de Europa Press.