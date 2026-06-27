Este es el ranking del gasto militar en el mundo

En medio de las persistentes confrontaciones en Oriente Medio y Ucrania, el gasto militar mundial alcanzó casi 2,9 billones de dólares en 2025 y siguió concentrado en un pequeño grupo de países. Según la base de datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), Estados Unidos, China y Rusia representaron más de la mitad del total global.

Este es el tanque considerado el “más poderoso” del mundo: la gran apuesta militar de Estados Unidos para la guerra

Con 945.000 millones de dólares, Estados Unidos concentró un tercio de ese monto (33 por ciento), seguido por China, con el 12 por ciento, y Rusia, con el 6,6 por ciento. En América Latina, Brasil registró la mayor participación, con el 0,83 por ciento del total global, mientras Colombia ocupó el segundo lugar regional, con el 0,50 por ciento.