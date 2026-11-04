Momentos de angustia se vivieron en el Hospital Francisco Valderrama, en Turbo, Antioquia, cuando una paciente que recibía atención en el centro asistencial atacó con un arma blanca a tres trabajadoras.

La situación provocó pánico entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a los vigilantes a intervenir para controlar la agresión.

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Así ocurrió el ataque dentro del hospital

El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución.

En las imágenes se observa a la mujer acercarse a una de las funcionarias que se encontraba en el área de recepción y atacarla con un elemento cortopunzante.

La trabajadora intentó defenderse y quitarle el arma, pero la agresión continuó. Otras empleadas que estaban en el lugar también fueron alcanzadas por la paciente.

Incluso, dos enfermeras intentaron contenerla utilizando las sillas de su puesto de trabajo, mientras otros usuarios corrían por los pasillos para ponerse a salvo.

De acuerdo con las imágenes divulgadas por Teleantioquia, el ataque se prolongó por poco más de un minuto, hasta que llegaron los vigilantes y lograron reducir a la mujer y quitarle el arma.

El balance fue de tres trabajadoras lesionadas en diferentes partes del cuerpo.

El hospital respñodió sobre lo ocurrido

La agresión también puso la atención sobre la capacidad de respuesta del hospital frente a pacientes que podrían requerir atención especializada en salud mental.

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico de la mujer involucrada en el ataque, el Hospital Francisco Valderrama explicó que no cuenta con habilitación para ofrecer hospitalización psiquiátrica.

La institución sí puede recibir pacientes por urgencias, valorarlos y estabilizarlos, pero cuando requieren internación especializada debe gestionar su traslado a otro centro asistencial.

Por esta razón, sus directivas hicieron un llamado a las EPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para que agilicen las autorizaciones y remisiones de pacientes que necesitan atención especializada en salud mental.

Ataque en hospital de Turbo, Antioquia Foto: Composición Semana/ Redes sociales- API

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, rechazó la agresión contra los trabajadores y confirmó que las circunstancias del caso están bajo investigación para establecer qué ocurrió y determinar las medidas correspondientes.

La situación también reavivó las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta de los hospitales que reciben pacientes con problemas de salud mental y las demoras en los traslados hacia instituciones especializadas.