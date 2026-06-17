Presunto ladrón creyó haber borrado las evidencias en un cementerio de Bogotá, pero la Policía le seguía sus pasos: esta es la historia

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un robo en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa, indicó que dos presuntos ladrones que se movilizaban a bordo de una moto intentaron robarle dos millones de pesos a dos adultas mayores que minutos antes los habían retirado en una entidad bancaria.

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De acuerdo con el oficial de la Policía, en medio del atraco en la calle 68 con carrera 79 Sur, uno de los presuntos ladrones hirió con un arma de fuego a una de las mujeres, debiendo ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano donde se recupera.

Tras el intento de fleteo, la Policía logró la captura en flagrancia de uno de los presuntos ladrones, quien intentó ocultar el dinero y el arma de fuego en el cementerio de Piamonte, tratando de borrar cualquier evidencia que lo incriminara.

Sin embargo, los policías le seguían los pasos. Ahora, tras su captura, este sujeto deberá responder ante la justicia por los delitos de hurto agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y lesiones personales.

Trató de ocultar el arma y el dinero hurtado en un cementerio de #Bosa, pero no fue perdido de vista.



Este hombre habría hurtado a un ciudadano el dinero que acababa de retirar de una entidad financiera, pero fue seguido hasta su captura. Además, cuenta con anotaciones por hurto pic.twitter.com/n7yATomUJ3 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 17, 2026

“Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control, fue alertada por la central de radio sobre una motocicleta que habría participado en un hecho delictivo. De manera inmediata se inició un plan candado que permitió ubicar el vehículo. Tras una persecución, uno de los delincuentes fue reducido por los uniformados luego de intentar esgrimir un arma de fuego, la cual arrojó posteriormente, junto con un bolso, en el Cementerio de Piamonte”, fue el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Desde la Policía también indicaron que las dos adultas mayores reconocieron plenamente al presunto ladrón capturado y los elementos recuperados por los uniformados.

“El capturado, quien presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto, fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa junto con los elementos materiales probatorios, para que responda por los hechos que se le atribuyen”, concluyeron desde la Policía.