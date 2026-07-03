Santa Marta le da la bienvenida a las Fiestas del mar 2026 para celebrar sus 501 años: esta es la agenda oficial del evento

La ciudad más antigua de Colombia está lista para vivir una de las celebraciones más importantes de su historia. Del 23 al 29 de julio, Santa Marta conmemorará sus 501 años de fundación con una nueva edición de la Fiesta del Mar 2026, una programación que reunirá grandes conciertos, competencias náuticas, actividades culturales, desfiles y experiencias para toda la familia, consolidándose como uno de los encuentros culturales y turísticos más importantes del país.

¿Qué son las Fiestas del Mar? El evento cultural más importante de Santa Marta

Impulsada por la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, esta edición de la Fiesta del Mar refleja el compromiso de seguir posicionando a Santa Marta como un destino de talla internacional.

La apuesta combina tradición e innovación en una agenda que exalta la riqueza cultural samaria mientras proyecta a la ciudad como escenario de grandes espectáculos, promoviendo el turismo, la economía local y el orgullo de pertenecer a una tierra que celebra su historia mirando hacia el futuro.

El mandatario destacó que esta celebración es la oportunidad de compartirle a Colombia y el mundo el significado de ser samario.

“Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”, anotó.

Uno de los momentos más esperados llegará el 28 de julio, cuando el artista colombiano Beéle sea el gran protagonista de la tradicional Gran Serenata a Santa Marta, el evento central de la celebración.

El cantante, una de las figuras más importantes de la música colombiana y latina en la actualidad, le cantará a la ciudad en una noche que promete reunir a miles de samarios y visitantes para celebrar un nuevo aniversario al ritmo de sus grandes éxitos.

Además, la noche contará con las presentaciones de Gusi y Churo Díaz, quienes acompañarán una velada que además incluirá la esperada Coronación de la Capitana Nacional del Mar, uno de los actos más representativos de estas festividades.

La Fiesta del Mar 2026 también estrenará su himno oficial. Se trata de “35 Grados”, una canción interpretada por el colectivo Samarian Flavor, conformado por Mane Ariza, Yera, Lalo Ebratt, L’Omy, Blindaje 10, Estereobeat, Reynell y Theo, quienes unen sus voces para rendir homenaje a la ciudad que los vio crecer.

Producido por Tommy Radikales, Yera y Zadady, el sencillo fusiona sonidos tradicionales del Caribe con elementos contemporáneos como el house, creando una propuesta vibrante, pensada para acompañar el verano, la playa y la energía de la Fiesta del Mar.

El videoclip, dirigido por Pablo Viana y con producción ejecutiva de Mane Ariza, recorre algunos de los lugares más representativos de Santa Marta, mostrando sus playas, calles y el calor de su gente, con una apertura protagonizada por la emblemática imagen del Morro de Santa Marta, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad.

La música continuará siendo protagonista durante toda la semana. La programación artística reunirá diferentes géneros y generaciones con conciertos que reflejan la diversidadmusical del país.

El Concierto Gospel contará con la participación de Evan Craft y Montesanto; el tradicional encuentro Acordeones y Mar tendrá como invitados principales a Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y otros intérpretes; mientras que la Verbena del Mar celebrará el talento local con el show musical del colectivo Samarian Flavor.

La agenda musical continuará con el Concierto de Compositores Vallenatos, que reunirá a maestros como Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón, en un homenaje a uno de los géneros más representativos de la región Caribe.

Además de su programación artística, la Fiesta del Mar volverá a convertir las playas, bahías, escenarios deportivos y espacios culturales de Santa Marta en el epicentro de competencias náuticas, actividades recreativas, muestras gastronómicas, ferias de emprendimiento y expresiones patrimoniales que durante más de siete décadas han dado identidad a una celebración que hace parte de la historia de Colombia.

A dos horas de Santa Marta: así es el pueblo que enamora a los viajeros con sus raíces indígenas y campesinas

Agenda oficial Fiesta del Mar 2026

Jueves 23 de julio

Inauguración de la Exposición Ciudad Perdida, conmemoración de los 50 años de su descubrimiento

Lugar : Parque Bolívar

: Parque Bolívar Hora: 5:00 p.m.

Concierto Góspel

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 8:00 p.m.

Artistas invitados: Evan Craft y Montesanto

Viernes 24 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar : Camellón Zona Norte

: Camellón Zona Norte Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Ixel Moda

Lugar : Claustro San Juan Nepomuceno

: Claustro San Juan Nepomuceno Hora: 7:00 p.m.

Concierto Acordeones y Mar

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y más

Sábado 25 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar : Camellón Zona Norte

: Camellón Zona Norte Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Desfile de Balleneras

Lugar : Bahía de Santa Marta

: Bahía de Santa Marta Hora: 3:00 p.m.

Concierto de Balleneras

Lugar : Bahía de Santa Marta

: Bahía de Santa Marta Hora: 5:00 p.m.

Domingo 26 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar : Camellón Zona Norte

: Camellón Zona Norte Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Desfile Folclórico

Lugar : Desde la Carrera 4 hasta La Lucha

: Desde la Carrera 4 hasta La Lucha Hora: 1:00 p.m.

Concierto Verbena

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Lalo Ebratt, L’Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell.

Lunes 27 de julio

Revista Náutica

Lugar : Playa Los Cocos

: Playa Los Cocos Hora: 8:00 a.m.

Guardianes del Mar

Lugar : Playa Los Cocos

: Playa Los Cocos Hora: 5:00 p.m.

Coronación Capitana Distrital del Mar

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 6:00 p.m.

Concierto de Compositores Vallenatos

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 8:00 p.m.

Artistas invitados: Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón

Martes 28 de julio

Coronación Capitana Nacional del Mar

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Gusi y Churo Díaz

Gran Serenata a Santa Marta

Lugar : Tarima Playa Los Cocos

: Tarima Playa Los Cocos Hora: 8:00 p.m.

Artista principal de la Fiesta del Mar 2026: Beéle

Del 23 al 29 de julio, Santa Marta volverá a demostrar por qué la Fiesta del Mar es mucho más que una celebración: es el encuentro entre la historia, la cultura, la música y el orgullo de una ciudad que, a sus 501 años, sigue invitando a Colombia y al mundo a celebrar junto al mar.