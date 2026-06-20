Violencia en la Troncal del Caribe pone en riesgo votaciones presidenciales en Magdalena y La Guajira: máxima alerta

La segunda vuelta presidencial está en riesgo en la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira, donde el orden público con el pasar de los días está cada vez peor, pese a las operaciones militares ordenadas desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, con las que buscan acabar con alias Bendito Menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Fuerza Pública toma el control de la Troncal del Caribe: no cesan operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras

En la última semana hubo bloqueos, amenazas en las comunidades, turistas confinados y hasta un bus de servicio público interdepartamental incinerado.

Alias Bendito Menor, quien amenazó públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en videos por medio de las redes sociales, haciendo lo que llama una “limpieza social” y requisas a las personas como si se tratara de una autoridad en el departamento de La Guajira y quien tiene una fuerte injerencia en el Magdalena.

SEMANA conversó con analistas políticos e investigadores de conflicto armado, quienes coincidieron en que estas acciones violentas pueden tener una incidencia directa en los comicios del domingo, 21 de junio, donde se elegirá al próximo presidente de Colombia.

Pedro David Tobías, director del Centro de Pensamiento Magdalena Líder, sostuvo que lo que puede provocar este tipo de acciones es el confinamiento de las comunidades, lo que se traduciría en una poca participación en las elecciones.

“El riesgo en orden público es que probablemente la participación electoral de todos los habitantes de la zona troncal, es decir, desde el sector de 11 de Noviembre, 20 de Octubre, Timayuí, el sector de Honda y todos los corregimientos de Guachaca, incluso la zona de Minca, pueda disminuir la participación electoral”, aseguró.

La tensión que hay en las inmediaciones de la Sierra Nevada se da tras las operaciones adelantadas por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Espacial Colombiana para poder golpear a este grupo armado que impone las reglas del horror en las comunidades del Magdalena, La Guajira y parte del Cesar.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra son las únicas autodefensas de Colombia que tienen origen local. Son los nietos, hijos y sobrinos de personas que todavía viven en el sector. Por eso las reacciones cuando son bombardeados o atacados es que las comunidades salen a protestar o se movilizan para defenderse o para bloquear las vías”, explicó.

Turistas atrapados, comunidades con miedo y bloqueos en la Troncal del Caribe por operación contra las Autodefensas Conquistadoras

El experto en política precisó que lo que buscan las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra es protegerse con la movilización social de la fuerza del Estado colombiano, prácticas que no son nuevas en la región. Insistió en que el panorama no será el mejor, sea quien sea el que gane la contienda electoral.

“La verdad es que apostarle a operaciones militares previo a un proceso electoral siempre es desacertado. El despliegue militar y de control y de gobernanza criminal que tienen las autodefensas en Santa Marta es muy grande, prácticamente absoluto”, afirmó.

De igual manera, explicó que el triunfo de Iván Cepeda podría cambiar las formas en que el gobierno de Gustavo Petro está negociando la paz, pero si queda Abelardo De la Espriella, los combates y ataques aéreos en contra de los ilegales serían más fuertes.

“Lo más probable es que genere una movilización de la violencia que hoy vemos en el sector rural de Santa Marta, pero que podría trasladarse a los cascos urbanos e incluso migrar a otros municipios como Fundación, Aracataca y Ciénaga”, advirtió.

Terror en la Troncal del Caribe tras combates del Ejército con las Autodefensas Conquistadoras

Norma Vera Salazar, quien es investigadora del conflicto armado en el Caribe colombiano, dijo que este grupo es uno de los más fuertes que tienen el norte del país y que se dedican al narcotráfico, entre otras prácticas, con alianzas con grupos más fuertes y redes internacionales.

“Es un grupo armado organizado reconocido por el Gobierno Nacional que tiene más de mil hombres en armas y presencia en La Guajira, Magdalena y parte del Cesar. No en vano la Alerta Temprana 055 reconoce el poder de esta organización criminal que maneja rutas del narcotráfico, extorsión, microtráfico, blanqueo de tierras y hasta el sistema de gota a gota”, afirmó.

Captura de imagen del video difundido por el grupo ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Archivo Particular - Twitter

Según Vera, la gobernanza criminal de este grupo es total en este territorio y señaló que desde el Estado no han podido crear una acción efectiva para poder terminar de raíz con este grupo que tanto daño le hace a la población.

“El cierre de la vía también hace parte de una estrategia de control armado y gobernanza por parte del grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En los últimos años han ocurrido alrededor de 15 cierres de vías en la comunicación entre La Guajira y Magdalena, en los que reclaman desde la liberación de comandantes hasta la implementación de acuerdos o la suspensión de operativos militares”, sostuvo.

Asimismo, indicó que es preocupante el panorama de orden público porque la Troncal del Caribe es uno de los principales corredores de los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto el próximo domingo.

“Hace cuatro años se presentó un bloqueo y hace dos años también. Incluso en las elecciones legislativas hubo cierres que impidieron que muchas personas pudieran votar y generaron numerosas denuncias sobre afectaciones al proceso electoral”, manifestó.

La investigadora considera que es probable que los bloqueos o las acciones de los ilegales sean persistentes unas horas antes de las elecciones y el reto sería de la Fuerza Pública garantizar esta jornada.

“Precisamente esa es una de las cosas que tenemos temor que pase. El corredor estratégico entre Santa Marta, la zona urbana y la zona rural ya ha sido cerrado anteriormente por bloqueos instigados por el grupo armado”, afirmó.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen fuerte injerencia en municipios de La Guajira como Maicao, Uribia y Dibulla, además de corredores rurales cercanos a la Sierra Nevada.

“La Sierra Nevada es un corredor estratégico. Hay puertos ilegales, rutas del narcotráfico, lavado de activos y control sobre actividades económicas y turísticas. Es un conflicto que lleva más de veinte años consolidándose, pero no hay una solución definitiva”, explicó.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Vera no se quedó callada frente a la polémica Paz Total del presidente Gustavo Petro, señalando los resultados que esta tuvo.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen el poder de asfixiar corredores estratégicos, desabastecer municipios enteros y condicionar el comportamiento de las comunidades en La Guajira y parte del Magdalena; no estamos ante una crisis pasajera, sino ante un gobierno de facto que persiste a la sombra de las negociaciones”, dijo.

También agregó: “La paradoja es tan evidente como dolorosa: mientras el debate público se enreda en quién domina el mapa, la verdadera disputa se libra sobre quién controla las condiciones mínimas de supervivencia de la población”.

Para Vera, la solución del poder de este grupo en el norte del país está lejos de resolverse si no tienen de fondo un enfoque social y estratégico contra lo ilegal.

“Si una carretera clave puede ser bloqueada a voluntad, si una región entera puede quedar desabastecida o si cientos de personas terminan confinadas durante horas, la conclusión es ineludible: el problema de la gobernabilidad territorial sigue sin resolverse. Esa, y no otra, es la discusión de fondo que impone esta crisis”, finalizó.

Las ACSN tienen injerencia en La Guajira, Cesar y Magdalena. Foto: A.P.I

Aunque el Ejército y la Policía Nacional demoraron bastante tiempo en retomar el control de la Troncal del Caribe por la fuerte presencia de este grupo armado, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, les agradeció cada una de las acciones que realizaron.

“Siento profunda satisfacción con los resultados que hemos alcanzado gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares, los organismos humanitarios y los líderes sociales de la Sierra Nevada”, dijo.

Lo cierto es que el grave riesgo en las elecciones del próximo domingo en la Troncal del Caribe es real y las autoridades tratan de poder tener el control para los comicios con todas sus capacidades.