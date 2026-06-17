Fuerza Pública toma el control de la Troncal del Caribe: no cesan operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras

Luego de varias horas de horror en la Troncal del Caribe entre el Magdalena y La Guajira por las operaciones militares en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la gobernadora Margarita Guerra, anunció que la Fuerza Pública tiene el control de este corredor del Caribe colombiano.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra dicen que el gobierno Petro los atacó “por la espalda”

Dio a conocer que fue clave el papel entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares, los organismos humanitarios y los líderes sociales de la Sierra Nevada.

“El retorno de los soldados y el restablecimiento de la movilidad en la Troncal del Caribe demuestran que cuando las instituciones actúan con responsabilidad, coordinación y poniendo la vida por encima de cualquier diferencia, es posible superar las dificultades”, dijo la mandataria de los magdalenenses.

Guerra sostuvo que fue necesaria cada una de las ayudas desde los diferentes sectores que aportaron para colocar a salvo a las comunidades en riesgo.

“Agradezco a cada persona que contribuyó a este esfuerzo colectivo. Fueron horas de incertidumbre, de diálogo permanente y de decisiones oportunas para proteger a nuestras comunidades, a los viajeros afectados y a los hombres y mujeres que sirven a Colombia desde la Fuerza Pública”, agregó.

Finalmente, la gobernadora del Magdalena señaló que van a seguir apostándole a la paz en medio de los embates de seguridad que se presenten en su territorio, donde hay fuerte presencia de grupos ilegales que imponen sus reglas.

“El Magdalena ha dado una lección de unidad en medio de la adversidad. Seguiremos trabajando sin descanso por la paz, la seguridad, la defensa de los derechos humanos y la tranquilidad de nuestra gente”, finalizó.

Turistas atrapados, comunidades con miedo y bloqueos en la Troncal del Caribe por operación contra las Autodefensas Conquistadoras

En medio de esta crisis de orden público, este grupo armado arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro: “Nos congelan órdenes de captura para hablar con comunidades de paz y la respuesta es esperar y atacarnos por la espalda. Nosotros, desde el día cero, le dijimos sí a la paz y vamos a hablar con comunidad internacional, ONU y OEA, como veedores garantes”.

Parque Tayrona y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: SEMANA

Al mismo tiempo, indicaron: “El gobierno de Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor Silva, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”.