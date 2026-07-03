¿Cuál es la diferencia entre el protector solar y el bloqueador solar? 5 diferencias que debe saber

Aunque muchas personas utilizan los términos protector solar y bloqueador solar como si fueran exactamente lo mismo, hay diferencias importantes entre ambos productos. De acuerdo con expertos de Cleveland Clinic, entender cómo funciona cada uno ayuda a elegir la opción más adecuada según el tipo de piel, la actividad que se realizará y el nivel de exposición al sol.

La ciudad donde esté determina el bloqueador solar que debería usar: aprenda a elegirlo correctamente

La primera diferencia está en la forma en la que funciona. El protector solar, conocido también como filtro químico, absorbe los rayos ultravioleta antes de que dañen la piel.

En cambio, el bloqueador solar, identificado como filtro mineral o físico, actúa formando una barrera sobre la superficie de la piel que refleja y dispersa parte de la radiación solar.

La segunda diferencia está en sus ingredientes, pues los protectores solares suelen contener compuestos químicos que absorben la energía de los rayos UV, mientras que los bloqueadores utilizan principalmente óxido de zinc o dióxido de titanio, minerales ampliamente recomendados para personas con piel sensible o propensa a irritaciones.

Mujer aplicándose protector solar y productos para el cuidado de la piel para protegerse de los rayos UV. Foto: Getty Images

El tercer aspecto tiene que ver con el momento de aplicación. Los protectores solares necesitan aplicarse aproximadamente quince o treinta minutos antes de exponerse al sol para que sus ingredientes comiencen a actuar correctamente.

Los bloqueadores minerales ofrecen protección prácticamente inmediata una vez se distribuyen de forma uniforme sobre la piel.

Diferencia entre Bloqueador solar y protector solar Foto: Getty Images

La cuarta diferencia está relacionada con el tipo de piel. Los especialistas explican que los protectores suelen ser más ligeros y fáciles de extender, por lo que muchas personas los prefieren para el uso diario.

Los bloqueadores, por su parte, pueden dejar una ligera capa de color blanco, pero generalmente son una mejor opción para niños pequeños, personas con piel muy sensible o quienes presentan afecciones dermatológicas.

Más allá del SPF: claves para elegir un protector solar

Por último, la quinta diferencia está en la protección general. Aunque ambos productos ayudan a prevenir quemaduras solares y reducen el riesgo de daños provocados por la radiación ultravioleta, lo más importante es elegir fórmulas de amplio espectro, con un factor de protección solar adecuado y aplicarlas correctamente durante toda la jornada.

Los expertos también recuerdan que ningún producto ofrece protección absoluta. Por eso recomiendan reaplicar el protector o bloqueador cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar, además de complementar el cuidado con sobreros, gafas de sol y ropa adecuada.