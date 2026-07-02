¿Brujas y maldiciones? Este es el pueblito de Boyacá atrapado por espeluznantes historias y concurrido por millones de turistas

Boyacá es un departamento reconocido por sus paisajes, pueblos coloniales y riqueza histórica, pero también guarda lugares donde las leyendas forman parte de la identidad del lugar. Uno de ellos es Villa de Leyva, un destino que, además de atraer a miles de visitantes cada año, ha ganado fama por los relatos sobre apariciones, brujas y supuestas maldiciones que aún despiertan curiosidad entre personas locales y turistas.

El municipio boyacense que fue clave en las luchas por la independencia, un destino con historia y gran riqueza natural

Las historias han pasado de generación en generación y forman parte del imaginario popular del municipio. Entre las más conocidas aparecen relatos sobre figuras misteriosas que recorren calles empedradas durante la noche, antiguas casonas donde aseguran escuchar ruidos inexplicables y personajes que, según la tradición oral, practicaban brujería hace varias décadas.

Uno de los sitios que más llama la atención es la Casa de Juan de Castellanos, donde algunos visitantes aseguran haber sentido presencias extrañas.

También existen relatos relacionados con conventos y edificios coloniales que alimentan la fama paranormal del pueblo, aunque no existen pruebas que confirmen estos sucesos.

La plaza principal de Villa de Leyva tiene más de 14.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images

Más allá del misterio, Villa de Leyva se mantiene como uno de los principales destinos turísticos de Colombia gracias a su arquitectura colonial, su enorme plaza principal y la amplia oferta en cultura que ofrece durante todo el año.

Caminatas por sus calles, visitas a museos, recorridos gastronómicos y actividades de naturaleza hacen parte de los planes favoritos de quienes llegan al municipio.

El lugar también destaca por atractivos como el Museo el Fósil, la Casa Terracota, el Parque Arqueológico Monquirá y los Pozos Azules, espacios que complementan la experiencia para viajeros interesados en la historia, la ciencia y los paisajes naturales.

En Villa de Leyva, Boyacá, está situada la Casa Terracota, una de las más sorprendentes innovaciones arquitectónicas en Colombia. Foto: Tomado de Colombia Travel

Las layendas, lejos de espantar visitantes, se han convertido en un atractivo adicional para quienes disfrutan conocer relatos cargados de misterio.

Incluso algunos recorridos turísticos incluyen historias sobre fantasmas y sucesos inexplicables que han fortalecido la reputación del municipio como uno de los destinos más enigmáticos del país.

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Aunque muchas de estas historias pertenecen a la tradición popular y no cuentan con respaldo histórico o científico, siguen causando curiosidad y despertando la imaginación de quienes recorren las calles.

Entre realidad, patrimonio y mitos, Villa de Leyva demuestra que un destino puede conquistar tanto por su belleza en arquitectura, como por las historias que rodean cada rincón. Esa mezcla de cultura, naturaleza y misterio explica porque sigue siendo uno de los lugares más visitados y comentados de este departamento, y de todo el país.