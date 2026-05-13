Cómo visitar el sendero más romántico del mundo, Via Dell’Amore, cuánto cuesta y qué se puede hacer allí

Hay turismo que también llega al corazón, al romanticismo, y ese es exactamente el caso de la Via dell’Amore, el sendero más romántico del mundo, ubicado en las Cinque Terre, que es la franja de costa italiana en la región de Liguria, muy cerca de La Spezia.

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Su historia tiene un origen que pocos imaginan: en los años treinta, mientras se construía la línea ferroviaria entre Génova y La Spezia, pues los ingenieros abrieron un pequeño camino al borde del acantilado para almacenar los explosivos que usaban en la excavación.

Nada romántico hasta este punto de la historia, pero fueron los propios vecinos de Riomaggiore y Manarola quienes lo transformaron, pues comenzaron a usarlo para facilitar la movilidad y unir comunidades.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se fue convirtiendo en un punto romántico pues las personas comenzaron a usarlo como punto de encuentro secreto.

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De acuerdo con la cuenta Conde Nast Traveller, que es una de las revistas más importantes del sector turístico, una persona escribió en una pared rocosa del sendero el nombre Via delll’Amore, y desde entonces, el camino comenzó a ser llamado y reconocido por este nombre.

Durante décadas, la Via dell’Amore fue uno de los rincones más visitados de Italia, hasta que en 2012 un deslizamiento de tierra lo dejó fuera de servicio por más de una década.

Para julio de 2024, luego de una restauración millonaria que incluyó barreras contra desprendimientos, túneles reforzados y un nuevo rompeolas, el sendero reabrió sus puertas.

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¿Cómo llegar?

El acceso ahora es regulado, con reserva previa obligatoria, franjas horarias de treinta minutos y un máximo de doscientas personas por turno, para garantizar que la experiencia siga siendo íntima y sostenible.

Para llegar, la opción más práctica y popular es el tren: desde La Spezia, elCinque Terre Expressconecta directamente con Riomaggiore, el punto oficial de entrada al sendero.

El recorrido hasta Manarola es completamente plano, de apenas un kilómetro, apto para todo tipo de visitantes. A lo largo del trayecto, los viajeros descubren acantilados de arenisca, vegetación mediterránea salvaje, gaviotas sobrevolando el Mediterráneo y vistas que cortan la respiración.

Al llegar a Manarola, el Bar dell’Amore, con su terraza literalmente suspendida sobre el acantilado, ofrece el aperitivo perfecto.

El horario de apertura y cierre es:

Del 29 de marzo de 2026 al 24 de octubre de 2026: de 9:00 a. m., a 9:00 p. m.

de 9:00 a. m., a 9:00 p. m. Del 26 de octubre de 2026 al 28 de marzo de 2027: de 9:00 a. m., a 6:00 p. m.

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Otro dato que hay que conocer es que por pases pueden costar aproximadamente 22 euros, es decir $96.000 aproximadamente.

Y si la tradición llama, muchas parejas aún cuelgan candados en las barandas y lanzan la llave al mar, prometiéndose amor eterno frente al azul infinito de Liguria.