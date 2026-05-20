Gustavo Petro reveló si saldrá del país luego del resultado de las elecciones presidenciales: esta fue la inesperada declaración

En medio de la agitada época electoral por la que está atravesando el país, ya que el próximo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial, el actual mandatario Gustavo Petro dio una llamativa declaración.

El jefe de Estado habló de una opción que podría presentarse una vez que se conozcan los resultados electorales del 31 de mayo, en donde se definirá su reemplazo en la Casa de Nariño. Tiene que ver con la opción de salir o no el país.

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Planteamiento que se dio en medio de la baraja de posibilidades que tiene Petro de obtener un trabajo luego de su paso por la Presidencia.

En ese sentido, abrió la posibilidad de examinar si llega una propuesta formal de ser el próximo rector de la universidad Externado en 2027 o inclusive de salir del país para estar en otro campus.

“Yo tengo que esperar primero el resultado electoral; cualquier cosa que haga depende del resultado electoral”, dijo el presidente Petro en diálogo con Caracol Radio.

Además, explicó que una decisión depende de si gana el candidato que hace parte de su proyecto político: “Me han ofrecido varias universidades en el mundo; menciono una, Granada, que no me disgusta mucho; es lindísima; irme de Colombia no me gusta”.

Sin embargo, manifestó que, de llegar a tomar la decisión de salir del país para ejercer ese tipo de actividades académicas, “tengo que combinar una especie de protección aquí (haciendo referencia a Colombia) y por fuera, pero se puede hacer”.

Frente al tema de las elecciones, esta semana el mandatario colombiano respondió un mensaje que publicó una usuaria de X, en el que manifestó: “Si gana Paloma, será un Duque 2.0. Y Cepeda llega en el 2030. Pero si gana Abelardo, Cepeda no llegará. La oposición será manejada con autoridad, fuerza y dentro de la ley. Será el fin de la izquierda radical contra la democracia. Buenas noches”.

Luego indicó Petro: “Dice Lucía que es estudiante de comunicación y lo que propone aquí es el exterminio de la izquierda. ¿No sabrá de historia Lucía? ¿No sabrá que los exterminios políticos han durado dos siglos en la historia republicana de Colombia? Los exterminios son seguidos de guerras, llevamos decenas de guerras en dos siglos y millones de muertos”.

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“Es lo que cuenta la magnífica novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que tuvo que exiliarse de Colombia porque el gobierno de Julio César Turbay lo iba a apresar y torturar acusado de ser del M19. ¿También Lucía exterminaría a García Márquez y quemaría sus libros si gente como ella gana las elecciones? ¿Por qué no darle un espacio en el corazón y en la historia a la paz?”, subrayó el jefe de Estado.