Alianza Verde buscaría castigar la rebeldía de Katherine Miranda porque respalda a Paloma Valencia cuando el partido apoya a Iván Cepeda

Varios sectores radicales de la Alianza Verde le confirmaron a SEMANA que el partido político, a través de su comité de ética, buscaría abrir una investigación contra la congresista po Bogotá, Katherine Miranda.

La razón obedece a que Miranda anunció su respaldo a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, pese a que la colectividad, a través de una resolución, decidió respaldar abiertamentamente a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial.

Miranda hizo su anuncio en favor de Valencia antes de oficializarse la resolución del Verde. Sin embargo, posteriormente, la dirigente política ratificó su respaldo a Valencia.

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial, junto a Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde, el 14 de abril de 2026, en Bogotá Foto: Foto de @mirandabogota publicada en Instagram

Ese gesto de rebeldía, como lo califican algunos directivos del Verde petrista, podría dejar a la parlamentaria sin voz ni voto en el Congreso. No obstante, al Congreso le quedan menos de 20 días de actividad legislativa y esa medida, en caso de prosperar, no tendría mayores consecuencias contra la dirigente.

En diálogo con SEMANA, Miranda explicó en su momento las razones que la llevaron a acompañar a Paloma Valencia.

“Apoyé la Gran Consulta porque le estoy apostando a un liderazgo colectivo”, dijo.

“Yo tengo muchas diferencias con Paloma, las tengo desde hace ocho años que nos conocemos,pero es una mujer que ha respetado la independencia, la Constitución, la democracia. Y yo creo que en el momento que está viviendo Colombia, nos tenemos que encontrar en lo fundamental”, agregó.

Katherine Miranda y Paloma Valencia. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Paloma Valencia

La militante de Alianza Verde enfatizó en la necesidad de ser “responsables” por el futuro del país y esto conlleva, desde su visión, tomar decisiones que puede que no se entiendan en un principio. “A mí me duele aceptar que mi tía uribista tenía razón”, expresó.

La Alianza Verde limitó a sus dirigentes a respaldar exclusivamente a Iván Cepeda en la campaña presidencial, una decisión que está demadanda ante el Consejo Nacional Electoral por parte de la congresista por Bogotá, Catherine Juvinao, quien solicitó medidas cautelares porque estima que, históricamente, la colectividad ha dejado en libertad a su militancia para respaldar a cualquier candidato a la presidencia.

Con esa postura de la dirección del Verde, se restringe el apoyo a los candidatos a la presidencia Claudia López y Sergio Fajardo, quienes hicieron parte de esa casa política.

Catherine Juvinao e Iván Cepeda. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Aunque Juvinao radicó la solicitud ante el CNE hace más de dos semanas, este medio conoció que la investigación no ha sido tocada por los magistrados del tribunal electoral y lo más probable es que pase la segunda vuelta presidencial y no se tome una decisión frente a la medida cautelar.

En ese orden de ideas, los políticos rebeldes del Verde,al menos por ahora, no podrán respaldar abiertamente a sus candidatos diferentes a Cepeda.