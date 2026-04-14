Katherine Miranda, de la Alianza Verde, anunció su respaldo a Paloma Valencia

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, publicó una fotografía junto a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, e hizo oficial su respaldo al proyecto político que lo complementa Juan Daniel Oviedo.

La imagen fue acompañada con el siguiente texto: “En medio de la polarización, coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad con el país. Defender la Constitución, respetar las instituciones y pensar primero en Colombia es lo que nos debe unir”.

Katherine Miranda advierte en vivo que Iván Cepeda es un riesgo y deja en evidencia sus contradicciones: “Conmigo no cuenten”

En una columna de opinión publicada este 14 de abril en SEMANA, Miranda ya había anticipado su decisión: “He trabajado con Paloma durante ocho años. Y, si algo puedo decir con certeza, es que no siempre hemos estado de acuerdo. Y, justamente por eso, la respaldo. Porque la conozco no en la coincidencia, sino en el desacuerdo. La conozco en los momentos en que es más fácil imponer que escuchar. En los espacios donde muchos confunden liderazgo con autoridad incuestionable, he visto en ella algo distinto: la capacidad de sostener sus convicciones sin cerrar la puerta al diálogo”.