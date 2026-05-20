Abren investigación contra el presidente Gustavo Petro por financiación ilícita de campañas

Horas después de la extradición de alias Pipe Tuluá, el cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, se conoció un audio en el que este delincuente advierte tener información sobre presunta financiación ilícita a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Financiación de la campaña presidencial: así se mueve el expediente de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Los audios, al parecer grabados por el mismo Pipe Tuluá, detallarían la forma en la que se habrían hecho aportes ilegales a la campaña presidencial.

Los detalles de esos audios se condensaron en una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tomó la determinación de abrir una investigación contra el presidente Petro.

La investigación, a cargo de la congresista Gloria Elena Arizabaleta, advierte que los elementos de prueba presentados en una denuncia de Vicky Dávila requieren de una verificación en el marco de un proceso formal que podría incluir la declaración del protagonista en este caso: alias Pipe Tuluá.

La Fiscalía sigue la ruta de 500 millones de pesos de Fecode que pudieron llegar a la campaña del presidente Gustavo Petro. Foto: suministradas a semana api

“Señalan los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias “Pipe Tuluá” también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la Dian y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos” (sic), señala el auto de apertura de la investigación.

La conducta que se investiga en este caso y gracias a las denuncias es financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, un escenario que en la Fiscalía tiene su propia línea de investigación contra los penalmente responsables, quienes acompañaron la presentación de informes al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Insiste la Comisión de Acusaciones en que las conductas descritas en las denuncias, las contenidas en los audios publicados por SEMANA y denunciados por la Red de Veedurías Ciudadanas, correspondientes a hechos de resorte penal, requieren de una investigación rigurosa en el propósito de establecer la responsabilidad del primer mandatario.

“Con relación a la competencia de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, se observa que esta es la llamada a asumir el asunto en atención a que se hace referencia a presuntas comisiones de carácter penal realizadas por el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Razón suficiente para que este despacho asuma la competencia para conocer de estas diligencias” (sic), señala la apertura de investigación.

A través de esta decisión, la Comisión de Acusaciones solicitó a la Fiscalía que comparta algunos elementos de prueba incluidos en el expediente del ente acusador y relacionados con las investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022 y que tienen como imputado a Ricardo Roa.