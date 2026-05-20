El senador del Pacto Histórico Alexander López señaló al ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, por el atentado del que fue blanco su esquema de seguridad en Cauca, asegurando que el funcionario del Gobierno nacional no le brindó las garantías de seguridad que pidió.

“Hago un llamado al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares para que garanticen mejores condiciones de seguridad y de protección a la vida al pueblo del departamento del Cauca y a lo largo y ancho del país. Aquí está fallando la inteligencia y también la acción del señor ministro de Defensa, quien debe ordenar a las tropas que le garanticen la vida a nuestro pueblo”, expresó López.

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Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 19 de mayo, cuando el congresista se desplazaba desde un evento de campaña en respaldo a la aspiración de Iván Cepeda y Aida Quilcué para las elecciones del 31 de mayo.

“Esta situación indica que le han dedicado la guerra a la democracia, a nuestra gente, y eso indica que tenemos que salir como país a enfrentar estas amenazas que tanto le hacen a nuestra gente”, afirmó López.

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El congresista señaló al ministro por una posible omisión en asuntos de seguridad: “Aquí hay una omisión muy grave y los oficiales de la Fuerza Pública tienen que responder. De hecho, le solicité al ministro, muy temprano, que tomara medidas porque veía la Panamericana sin presencia de la Fuerza Pública y no hizo absolutamente nada. Ocurrió todo lo contrario: casi me secuestran y casi asesinan a mi escolta”.

López relató que su escolta estuvo retenido durante media hora y logró escaparse hasta llegar a un lugar en el que estaba el Ejército. El excongresista afirmó que le pidió protección a la Policía y al ministro de Defensa, pero aseguró que estos no atendieron a su llamado.