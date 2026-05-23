Armando Benedetti reacciona a la entrevista de Alexander López con SEMANA: “El malo soy yo…"

El senador Alexander López, coordinador de la campaña de Iván Cepeda, habló con SEMANA sobre las formas y prácticas “politiqueras” que, según él, han sido ejercidas por algunos funcionarios que han pasado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Alexander López se despacha contra Benedetti, Laura Sarabia y Juliana Guerrero: “Fue un error, en nuestro gobierno no participarán”

En entrevista con este medio, López señaló: “Jamás estarán en nuestros gobiernos esas formas y esas prácticas, esos comportamientos, algunos ilícitos, algunos personalistas, algunos politiqueros, que son todo lo contrario a lo que siempre hemos defendido en nuestra lucha política y social”.

Esto en respuesta a la pregunta de si es posible que personajes como Laura Sarabia, Juliana Guerrero y Armando Benedetti tendrían cabida en un posible gobierno del candidato Iván Cepeda.

“Entró al Gobierno mucha gente que nunca tuvo esos principios, que nunca caminó un metro con nosotros en la lucha por la vida, en la lucha por la paz, que nunca compartió con nosotros un espacio para sacar a Colombia del problema en que nos dejaron. Eso le hizo un daño muy grande a nuestro proyecto”, señaló el congresista en la entrevista con SEMANA.

Sobre Benedetti, señaló que su papel “no le ha aportado gran cosa a este proyecto, y no esperábamos menos de él. Benedetti no es de este proyecto. Se lo hemos dicho en su cara; yo se lo dije varias veces cuando me lo encontré. Le decía que por qué insistía en meterse en nuestro Gobierno, que este no era un proyecto de él”.

Y agregó que Benedetti le respondía: “que él nos había ayudado a elegir. Y le dije que eso no le daba derecho a estar en un proyecto nuestro ni a los cargos que aspiraba: en ese momento quería ser el jefe de gabinete, y nuestro pueblo no merece un jefe de gabinete de esas características. Ahí tuvimos una diferencia grande con el presidente Gustavo Petro”.

Sobre el tema, reaccionó el hoy ministro del Interior y lanzó un mensaje certero al congresista: “Señor Alexander López: en campaña nunca te vi, te botaron de este Gobierno y desde que te fuiste subimos más de 10 puntos en las encuestas, salieron las reformas laboral y pensional, y el malo soy yo…”.