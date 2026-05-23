No es Tolima, James Rodríguez admitió ser hincha de otro equipo del FPC: “Me gusta mucho”

El nombre de James Rodríguez siempre genera conversación en el fútbol colombiano, no solo por lo que hace dentro de la cancha, sino también por cada declaración que entrega fuera de ella. Esta vez, el volante sorprendió al revelar que, aunque públicamente se le relaciona con el Deportes Tolima, existe otro club del Fútbol Profesional Colombiano por el que siente una simpatía especial.

Durante uno de los capítulos del documental producido por Netflix y que salió el pasado jueves, 21 de mayo, el 10 habló de sus gustos futboleros y de sus recuerdos de infancia.

El capitán de la Selección Colombia dejó una frase que rápidamente se volvió tendencia entre los aficionados del FPC. “Como muchos saben, soy hincha del Tolima, pero sí hay otro equipo que sí me gusta mucho, que no puedo decir cuál es”, comentó entre risas, despertando todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Las palabras del exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich abrieron el debate entre los hinchas colombianos, quienes inmediatamente comenzaron a lanzar teorías sobre cuál sería el equipo que realmente cautiva al mediocampista.

Algunos aficionados apuntaron hacia Atlético Nacional, por la admiración histórica que muchos futbolistas han mostrado hacia el cuadro antioqueño, mientras que otros creen que podría tratarse de América de Cali o incluso Millonarios.

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Lo cierto es que James nunca ha escondido su cercanía con el Tolima. Desde hace años ha mencionado el cariño que siente por el club ‘pijao’, algo que muchos relacionan con su entorno familiar y sus primeros años siguiendo el fútbol colombiano. Sin embargo, esta nueva confesión deja claro que hay otra institución del país que también logró ganarse su admiración.

La declaración tomó aún más fuerza porque el futbolista suele ser muy reservado cuando habla de preferencias dentro del balompié nacional. A diferencia de otros jugadores que expresan abiertamente el equipo del que son hinchas, James prefirió mantener el misterio y no revelar el nombre del club que le genera simpatía.

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Mientras tanto, los seguidores de diferentes equipos aprovecharon el momento para “ficharlo” simbólicamente en redes sociales. Cientos de comentarios aparecieron asegurando que el creativo “ya dio pistas” o que “seguro está hablando” de su equipo favorito.

Más allá de la incógnita, la frase volvió a demostrar el enorme impacto mediático que tiene James Rodríguez en Colombia. Cada palabra del volante genera repercusión inmediata y alimenta las conversaciones futboleras del país, especialmente cuando se trata del FPC y de las pasiones que despiertan sus clubes históricos.

En la serie que ya está disponible para ser vista por el público en general, también Rodríguez hace referencia a otros temas como la relación con sus entrenadores Rafa Benítez, Carlo Ancelotti y Niko Kovač.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

También precisa sobre decisiones como no seguir en Bayern Múnich, ir a Al-Rayyan en un momento de desespero, hasta su intento de dejar la Selección Colombia, pero luego reflexionar y buscar una revancha que alcanzó por tener en la Copa América de 2024, donde fue elegido como el mejor del torneo a pesar de no haber sido campeón.