Sergio Fajardo recriminó a Paloma Valencia por decir inicialmente que votaría por De la Espriella, y ahora pelear con él

En medio del diálogo que sostuvieron en la mañana de este sábado, 23 de mayo, el candidato presidencial Sergio Fajardo le recordó a Paloma Valencia que en su momento ella aseguró que apoyaría a Abelardo de la Espriella.

Fajardo le dice a Paloma Valencia que cerró su campaña con “personas con las que jamás me pararía en ningún lugar”

“Nosotros no somos herederos de nada ni de nadie. Hemos luchado, hemos trabajado y ese es el legado y son muchas las personas que compartimos esta forma de la política”, señaló Fajardo.

El candidato aseguró que no tenía problema en reunirse con Valencia, pero que no lo haría con otros candidatos, señalando directamente al aspirante a la presidencia por el movimiento Defensores de la Patria.

“Como un señor que está asociado con la figura del presidente Uribe, el señor De la Espriella, con quien tú le ibas a cargar las maletas en algún momento y ahora están en una discrepancia gigantesca”, señaló.

Durante la conversación en el hotel El Prado, en Barranquilla, el candidato de centro planteó varias diferencias con Paloma Valencia en la forma de hacer política y tomó distancia de cualquier acuerdo o unión en estos días.

“Arrancamos de cero, lo construimos nosotros, no somos herederos de nada ni de nadie. Nos hemos luchado, hemos trabajado y ese es el legado y son muchas las personas que compartimos esta forma de la política”, señaló el candidato de centro sobre su campaña

Aunque le manifestó que no tiene “problema en hablar contigo”, si señaló que tiene una forma muy diferente de hacer política a la tradicional y que prefiere que el país deje de hablar de Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

El café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no se tradujo en ningún acuerdo

“Yo tengo todo el respeto por ti, ya lo he dicho y lo digo y no me cansaré de repetirlo, pero representamos otra política, representamos otra forma de hacer la política y podemos tener momentos en común, cosas que compartimos, ese no será el problema”, señaló.

Fajardo aseguró que ha luchado “a pie, sin tarimas, sin helicópteros, por unos ideales, por unos años y he mantenido la línea. Yo me podría haber torcido, probablemente ya hubiera sido presidente de Colombia, pero nunca me torcí y lo que hago en mi vida es por esa convicción profunda, por amor a este país que también tú lo tienes. Eso no estará en discusión”.

“Entonces es muy importante con todo el respeto, con toda la seriedad, con personas que yo conozco, que en algún momento hemos compartido, que tenemos discrepancias, que han escogido sus caminos, este es el que nosotros hemos construido”, dijo.

Finalmente, resaltó que “no podemos seguir con discursos de odio de los extremos que solo generan más violencia. Esa es la Colombia que está en riesgo y si no actuamos ya, puede ser demasiado tarde para el país”.