Congresista que lidera campaña de Cepeda en Cundinamarca aparece entregando ayudas del DPS: funcionarios la denunciaron en Procuraduría

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad del Gobierno nacional que se encarga de formular políticas y entregar todo tipo de ayudas a la población más vulnerable de Colombia, podría estar siendo utilizado para fines electorales en la antesala de la primera vuelta presidencial.

SEMANA conoció denuncias del Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial) en las que alertan sobre la presunta participación de congresistas electos en donaciones y eventos de la entidad, y mencionan directamente a Francy Natalia Moreno Puin, representante electa del Pacto Histórico que hoy lidera la campaña de Iván Cepeda en Cundinamarca.

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Las alertas se vienen dando desde principios de marzo, cuando el sindicato aseguró que en actividades institucionales como “entrega de transferencias monetarias a la población adulto mayor” y otras jornadas en territorio “se estaría utilizando la imagen, mensajes y/o elementos de comunicación institucional con fines que podrían interpretarse como proselitismo político”.

Por eso, instan a todas las dependencias a ajustar las acciones, “evitando cualquier práctica que comprometa la transparencia institucional”.

Natalia Moreno, congresista electa del Pacto Histórico, habría entregado huevos y prendas de vestir de Prosperidad Social en Cundinamarca. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Sin embargo, las alertas se volvieron a encender hace pocos días, cuando en un oficio advirtieron sobre información recibida “respecto a la participación de congresistas electos en las actividades de donación”.

“Es especialmente preocupante lo que sucede en la Gerencia Regional Cundinamarca, donde se nos ha informado que es reiterada la presencia y participación de la representante a la Cámara electa Francy Natalia Moreno Puin en las entregas de donaciones efectuadas por la entidad, en las cuales se ha dirigido a los beneficiarios para luego hacer entrega de las donaciones”, se lee en el documento.

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Y aseguran que una normativa interna de blindaje electoral prohíbe la participación de candidatos, voceros, representantes o activistas en los eventos, o que se haga referencia a cierto candidato o agrupación política.

SEMANA conoció que esta denuncia llegó a la Procuraduría General de la Nación el pasado 19 de mayo, y se adjuntaron varias fotografías de la congresista entregando costales con ayudas a población vulnerable en Cundinamarca.

Documento de la queja disciplinaria contra la funcionaria pública. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Igualmente, se sumó un video en el que la candidata, con un megáfono, se dirige a las personas beneficiadas: “Una oficina descentralizada hoy es una oficina funcional que permite dar atención”.

En la queja disciplinaria contra la candidata, en la que también incluyen a Katherine Castellanos, gerente de la Regional Cundinamarca de Prosperidad Social, detallan que uno de los eventos mencionados se dio el 21 de marzo en el municipio de Soacha, a las nueve de la mañana, con la entrega de kits de prendas de vestir.

Luego, el 27 de abril de 2026, se suministraron bandejas de huevos para personas vulnerables, contando nuevamente con la presencia de Moreno.

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“Mediante mensajes de WhatsApp de miembros de la comunidad de Soacha, se asevera que la donación de los huevos se efectuó por gestión de la representante electa Natalia Moreno”, se lee en la denuncia.

Actualmente, la representante electa es una de las líderes de la campaña de Iván Cepeda en Cundinamarca, desde donde hace múltiples eventos y conversatorios para promover al candidato del petrismo a la presidencia.

La congresista estaría impulsando la campaña de Iván Cepeda con recursos del DPS. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA consultó a Moreno y ella aceptó participar y dar intervenciones en los eventos de entrega de ayudas de Prosperidad Social en el departamento: “En ningún espacio estoy con ninguna prenda de campaña y en ninguna intervención hago alusión a la campaña”.

Y agregó: “En ese espacio reconozco la labor que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Soy representante electa por Cundinamarca y además habitante del municipio de Soacha”.

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Dentro de una entidad clave para atender a la población vulnerable, hay preocupación por su posible uso con fines electorales, a pocos días de que el país elija a su próximo presidente.

Este medio solicitó una respuesta del Departamento para la Prosperidad Social, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.