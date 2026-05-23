Alexander López se despacha contra Benedetti, Laura Sarabia y Juliana Guerrero: “Fue un error, en nuestro gobierno no participarán”

SEMANA: ¿Qué tendría diferente un eventual Gobierno de Iván Cepeda respecto al del presidente Petro?

Alexánder López: Nunca en nuestra historia tuvimos un Gobierno al servicio de los 52 millones de colombianos. Eso nunca pasó en nuestro país. Siempre gobernaron las élites, una derecha que nos metió en esta guerra, un modelo de corrupción y de desigualdad que hoy nos tiene como uno de los países más desiguales del planeta. Todas esas herencias las heredamos como Gobierno y las estamos enfrentando por una vía democrática y dialogada. Estos cuatro años fueron un gran aprendizaje: nosotros no habíamos gobernado a Colombia. Y se cometieron errores, lo reconocemos. Estoy absolutamente seguro de que, conociendo a Iván como lo conozco desde hace más de 25 años, esas falencias van a ser superadas.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: campaña CEPEDA

SEMANA: ¿Las Laura Sarabia, las Juliana Guerrero, los Armando Benedetti tendrán cabida en un eventual Gobierno de Cepeda?

A.L.: Jamás estarán en nuestros Gobiernos esas formas y esas prácticas, esos comportamientos, algunos ilícitos, algunos personalistas, algunos politiqueros, que son todo lo contrario a lo que siempre hemos defendido en nuestra lucha política y social. La gran mayoría de nosotros, los que hemos estado al frente del movimiento social, al frente de los derechos humanos, al frente de la vida, siempre nos hemos caracterizado por abrir nuestro corazón, por servir. Y entró al Gobierno mucha gente que nunca tuvo esos principios, que nunca caminó un metro con nosotros en la lucha por la vida, en la lucha por la paz, que nunca compartió con nosotros un espacio para sacar a Colombia del problema en que nos dejaron. Laura Sarabia y Juliana Guerrero son expresión de eso: perfiles que nunca estuvieron en nuestro proceso, que nunca construyeron con nosotros, pero que llegaron a ocupar posiciones de enorme poder e influencia dentro del Gobierno. Eso le hizo un daño muy grande a nuestro proyecto, porque la gente que nos eligió esperaba ver en esos cargos a hombres y mujeres que conocieran la lucha, que conocieran los territorios, que supieran lo que significa gobernar para el pueblo, y no para las élites. Esos cargos de tanta responsabilidad política tenían que ser asumidos por gente que efectivamente viniera del proyecto.

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SEMANA: ¿No es eso una radicalización del proyecto? El presidente Petro justificó esos nombres como parte de un frente amplio

A.L.: El presidente Petro fue muy generoso y muy confiado, y a veces ser tan confiado es dañino cuando se manejan recursos públicos y poder. El poder puede distorsionar al ser humano: gente formada con muchos esfuerzos, cuando llega a manejar recursos y dinero, cruza la línea ética. Eso les puede pasar a liberales, a conservadores y puede pasarle también a gente de izquierda. Petro quiso construir un acuerdo nacional y fueron llegando Ocampo como ministro de Hacienda, Cecilia López, Alejandro Gaviria. Un acto generoso, sí, pero lo que hicieron muchos fue inocular el neoliberalismo y seguir lacerando las estructuras del Estado para no permitir que fuéramos un Gobierno del pueblo. A tiempo se corrigió. Nosotros no nos estamos cerrando: seguimos queriendo ese acuerdo nacional, pero con una revolución ética de fondo. La lucha contra la corrupción será uno de nuestros principales ejes de gobierno, para que los más de 50 o 60 billones que se pierden al año vuelvan a la comunidad.

Laura Sarabia y Gustavo Petro, presidente y exfuncionaria al servicio del Gobierno. Foto: Presidencia

SEMANA: Usted enfrentó públicamente al presidente en el consejo de ministros de febrero de 2025. ¿Sigue pensando lo mismo de Benedetti?

A.L.: No, y peor. El papel de Benedetti, la verdad, no le ha aportado gran cosa a este proyecto, y no esperábamos menos de él. Benedetti no es de este proyecto. Se lo hemos dicho en su cara; yo se lo dije varias veces cuando me lo encontré. Le decía que por qué insistía en meterse en nuestro Gobierno, que este no era un proyecto de él. Me respondía que él nos había ayudado a elegir. Y le dije que eso no le daba derecho a estar en un proyecto nuestro ni a los cargos que aspiraba: en ese momento quería ser el jefe de gabinete, y nuestro pueblo no merece un jefe de gabinete de esas características. Ahí tuvimos una diferencia grande con el presidente Gustavo Petro. Nosotros siempre hemos tenido claro que las diferencias no las guardamos, las enfrentamos, no escondemos nuestra posición, y por eso esa diferencia se vio de manera pública. Y no solamente con Benedetti: con Laura Sarabia también, quien tampoco era de nuestro proyecto. El presidente nos dijo que el que no estuviera de acuerdo, pues que si quería se fuera. Fue ahí cuando cerca de nueve ministros de Estado presentamos nuestra carta de renuncia. Eso no significó una ruptura con Petro: con él uno discute de manera concreta, y Petro no es de odios ni de rencores. Al otro día estábamos trabajando en otros temas, pero lo que no íbamos a hacer era ser compañeros de gobierno de Benedetti ni de Laura.

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SEMANA: ¿Cómo imagina un eventual gabinete de Cepeda?

A.L.: Un gabinete muy preparado, pero que conozca el país. Con mayor presencia del Cric, el Consejo Regional Indígena del Cauca, de comunidades afros, de consejos comunitarios, del movimiento social en general. Aquí nos vendieron que los que fueron a Oxford o estudiaron en Europa eran los mejor preparados. Eso es mentira. El que mejor preparado está es el que conoce el problema, al que le ha tocado vivirlo, porque sabe cómo vive esa gente y cómo se resuelve ese problema en el territorio.

SEMANA: ¿Qué ajustes necesita la paz total?

A.L.: Una de las grandes falencias fue no tener instrumentos jurídicos. El presidente Petro radicó un proyecto en la Comisión Primera del Senado con mecanismos para que los grupos al margen de la ley pudieran someterse o entrar en diálogos. ¿Qué hicieron el Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador y un sector del Liberal? Lo hundieron solo por ser una propuesta de Petro. Sin ese instrumento era muy difícil convencer a los comandantes de que llegaran a dialogar. En un eventual Gobierno de Cepeda, insistiremos en la paz total y en un gran acuerdo nacional, atacando las causas estructurales: el narcotráfico y la minería ilegal, que son los que financian la guerra. Tenemos el mapa de calor: 170 municipios donde se concentran esos fenómenos, y sabemos dónde están las 220.000 hectáreas sembradas. Pero para erradicarlas hay que darles una solución a las familias que viven de eso, y eso requiere corresponsabilidad de la comunidad internacional, porque Estados Unidos y Europa consumen la cocaína que Colombia produce.

Iván Cepeda, candidato de la izquierda en la contienda presidencial de 2026. Foto: colprensa

SEMANA: Entonces, ¿para qué insistir si no había el instrumento?

A.L.: Pues nosotros tenemos un mandato, un mandato del pueblo colombiano, y no solamente del pueblo colombiano cuando eligió a Gustavo Petro, sino de la Constitución Política, que obliga a cada colombiano y especialmente al Gobierno y al Congreso a alcanzar la paz.

SEMANA: Los sondeos lo ubican primero en intención de voto para la gobernación del Valle. ¿Aspira a ese cargo?

A.L.: Toda la vida he sido candidato a todo acá, y es por los liderazgos que hemos tenido. Yo he sido un hombre muy visible acá en el Valle del Cauca, en Cali, en el suroccidente y en el país. De hecho, también estuve en muchos sonajeros como candidato presidencial o vicepresidencial, a propósito de la decisión que tomamos con Aida. Sí está entre las posibilidades que sea candidato a la gobernación del Valle. El Valle tiene una tragedia que se llama el clan de Dilian Francisca Toro, que lleva 16 años gobernando este departamento. Es uno de los que más aporta al PIB nacional, tenemos el puerto más importante sobre el Pacífico y el pueblo que vive allí vive en miseria, exclusión y violencia. Lo que hay que hacer es recuperar un liderazgo que piense primero en los 4 millones de vallecaucanos, y no en los negocios de las élites. Cali tiene que ser la capital del Pacífico. Buenaventura tiene que ser un territorio de gran desarrollo. Pero primero hay que ganar el 31 de mayo en primera vuelta. Eso es lo que me tiene ocupado hoy.