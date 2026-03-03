Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

Tras la recuperación de su curul en el Senado por decisión unánime de la Corte Constitucional, Alexander López Maya reapareció en el escenario político nacional y regional, al marcar su regreso con una agenda definida: fortalecer la campaña presidencial de Iván Cepeda en el Pacífico colombiano.

El dirigente del Pacto Histórico hizo presencia en Cali durante las recientes movilizaciones en defensa del salario mínimo, donde estuvo acompañado por líderes de su sector político. Allí, aseguró que su retorno al Congreso tiene como prioridad acompañar “con cuerpo y tiempo entero” la aspiración presidencial de Cepeda, de quien afirmó que ganará en primera vuelta.

Regreso a la tarima pública de Alexander López Foto: cortesía

En ese contexto, López viene acompañando a Iván Cepeda en su gira por el Pacífico colombiano, con la participación en encuentros políticos y actividades con organizaciones sociales en distintos territorios de la región. Según indicó, su papel será transversal dentro de la campaña, trabajando de la mano con la jefa de debate, la congresista María José Pizarro.

“Es necesario llevar a todos los rincones del territorio colombiano las propuestas de continuidad del cambio. El pueblo ya comprendió que al presidente Gustavo Petro no lo han dejado gobernar: sabotearon sus reformas sociales en el Congreso. Por eso es crucial el resultado de las elecciones parlamentarias de este 8 de marzo; con las mayorías del pacto se asegura el cambio”, afirmó López.

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) también lanzó cuestionamientos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Los 11 años de gobierno del clan Dilian en el Valle no han traído más que atraso certificado para los vallecaucanos. Por eso, la propuesta de progreso digno sigue pendiente y será la tarea más importante después de las elecciones presidenciales de este año”, sostuvo.

Alexander López Maya viene de desempeñarse como director del DNP en el Gobierno de Gustavo Petro y como procurador delegado para la Gobernanza Territorial. Además, según sus propias declaraciones, está interesado en liderar en el futuro inmediato la candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca por el progresismo.

Con su regreso al Senado y su activismo en la región Pacífica, el dirigente retoma un papel protagónico dentro de la estrategia electoral del Pacto Histórico de cara a los próximos comicios.