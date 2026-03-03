POLÍTICA

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

López viene acompañando a Iván Cepeda en su gira por el Pacífico colombiano, participando en encuentros políticos y actividades con organizaciones sociales en distintos territorios de la región.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:25 p. m.
Regreso a la tarima pública de Alexander López
Regreso a la tarima pública de Alexander López Foto: cortesía

Tras la recuperación de su curul en el Senado por decisión unánime de la Corte Constitucional, Alexander López Maya reapareció en el escenario político nacional y regional, al marcar su regreso con una agenda definida: fortalecer la campaña presidencial de Iván Cepeda en el Pacífico colombiano.

El dirigente del Pacto Histórico hizo presencia en Cali durante las recientes movilizaciones en defensa del salario mínimo, donde estuvo acompañado por líderes de su sector político. Allí, aseguró que su retorno al Congreso tiene como prioridad acompañar “con cuerpo y tiempo entero” la aspiración presidencial de Cepeda, de quien afirmó que ganará en primera vuelta.

Regreso a la tarima pública de Alexander López
Regreso a la tarima pública de Alexander López Foto: cortesía

En ese contexto, López viene acompañando a Iván Cepeda en su gira por el Pacífico colombiano, con la participación en encuentros políticos y actividades con organizaciones sociales en distintos territorios de la región. Según indicó, su papel será transversal dentro de la campaña, trabajando de la mano con la jefa de debate, la congresista María José Pizarro.

“Es necesario llevar a todos los rincones del territorio colombiano las propuestas de continuidad del cambio. El pueblo ya comprendió que al presidente Gustavo Petro no lo han dejado gobernar: sabotearon sus reformas sociales en el Congreso. Por eso es crucial el resultado de las elecciones parlamentarias de este 8 de marzo; con las mayorías del pacto se asegura el cambio”, afirmó López.

Política

Alfredo Deluque, candidato al Senado: “Tenemos que digitalizar el Estado, es uno de los grandes retos”

Política

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

Política

Por un canal de difusión poco conocido, Gustavo Petro dio una orden a la Policía a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

Política

Roy Barreras destapa sus cartas y anuncia entre quiénes estaría su fórmula vicepresidencial: son mujeres, periodistas y políticas

Política

¿Ya consultó si es jurado de votación en las elecciones del 8 de marzo de 2026? Registraduría dice que son 862.392 los colombianos elegidos

Política

“Marelen Castillo está más viva que nunca”: la representante dice que su candidatura al Senado por el Centro Democrático sigue viva

Política

El lío del exsecretario de Agricultura de Quindío que, supuestamente, habría empeñado una camioneta oficial

Política

Alexander López renuncia a la Procuraduría y vuelve al Senado, tras reivindicación de sus derechos por parte de la Corte Constitucional

Nación

Primicia: Procuraduría abrió dos investigaciones contra Armando Benedetti por violencia de género y participación en política

Macroeconomía

Susana Muhammad ya no será directora del DNP: en el cargo quedaría Natalia Molina; este es su perfil

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) también lanzó cuestionamientos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Los 11 años de gobierno del clan Dilian en el Valle no han traído más que atraso certificado para los vallecaucanos. Por eso, la propuesta de progreso digno sigue pendiente y será la tarea más importante después de las elecciones presidenciales de este año”, sostuvo.

Alexander López Maya viene de desempeñarse como director del DNP en el Gobierno de Gustavo Petro y como procurador delegado para la Gobernanza Territorial. Además, según sus propias declaraciones, está interesado en liderar en el futuro inmediato la candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca por el progresismo.

Regreso a la tarima pública de Alexander López
Regreso a la tarima pública de Alexander López Foto: cortesía

Con su regreso al Senado y su activismo en la región Pacífica, el dirigente retoma un papel protagónico dentro de la estrategia electoral del Pacto Histórico de cara a los próximos comicios.

