Tras una decisión de la Corte Constitucional que lo favoreció, Alexánder López Maya volverá a ocupar una curul en el Senado de la República. López se encontraba desempeñando como procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, trabajando de la mano del procurador general, Gregorio Eljach, quien ya le aceptó la renuncia.

López volverá a ocupar una curul en el Senado por el Pacto Histórico hasta el próximo 20 de julio. Se sabe que se unirá a la campaña de Iván Cepeda, el candidato de esa colectividad que irá a la primera vuelta tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitirle participar en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

El senador había llegado a la Procuraduría a trabajar de la mano de Eljach luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara su renuncia como director de Planeación Nacional, un cargo en el que estuvo unos meses.

El director de Planeación Nacional, Alexander López, el nuevo funcionario que sale del Gobierno Petro: presentó renuncia irrevocable a su cargo

“Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza y el honor de haberme nombrado para liderar esta gran entidad en el gobierno del cambio, que ha sido construido con el esfuerzo y la esperanza de millones de colombianos y colombianas”, le dijo López a Petro tras su salida de ese cargo.

López se sumará a la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia. Foto: guillermo torres-semana

En ese momento, la guerra interna dentro del Gobierno se había desatado y López fue uno de los petristas pura sangre que cuestionó la llegada de Armando Benedetti al gabinete.

“Con Benedetti la situación es mucho más compleja, presidente. Y no es de una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Este es un proyecto que se presenta por primera vez ante el país y no podemos compartir que en espacios tan estratégicos no estén hombres y mujeres que se han jugado toda la vida en este proyecto, para que representen esa postura política que tenemos”, aseguró López en ese momento.

Alexánder López volverá al Capitolio Nacional. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

López había salido del Senado en 2024, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de su elección porque, según el alto tribunal, había incurrido en una doble militancia.

Sin embargo, en 2025 la Corte Constitucional estudió el caso y decidió devolverle la curul al senador argumentando que el apoyo que López Maya había hecho a un candidato de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Santander no afectó el acuerdo de la coalición.

Tras esa movida, Sonia Bernal, quien venía de estar ocupando esa curul, ya salió del Congreso en los últimos días y ese puesto será ocupado por López Maya.