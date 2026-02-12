Política

Alexander López renuncia a la Procuraduría y vuelve al Senado, tras reivindicación de sus derechos por parte de la Corte Constitucional

El Senado expidió la resolución con la que se recibirá al congresista, que se sabe que es cercano a Iván Cepeda.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 9:27 a. m.
Alexander López volverá a ser senador
Alexander López volverá a ser senador Foto: DNP Colombia

Tras una decisión de la Corte Constitucional que lo favoreció, Alexánder López Maya volverá a ocupar una curul en el Senado de la República. López se encontraba desempeñando como procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, trabajando de la mano del procurador general, Gregorio Eljach, quien ya le aceptó la renuncia.

Alexander López Maya by info-semana

López volverá a ocupar una curul en el Senado por el Pacto Histórico hasta el próximo 20 de julio. Se sabe que se unirá a la campaña de Iván Cepeda, el candidato de esa colectividad que irá a la primera vuelta tras la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de permitirle participar en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.

El senador había llegado a la Procuraduría a trabajar de la mano de Eljach luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara su renuncia como director de Planeación Nacional, un cargo en el que estuvo unos meses.

El director de Planeación Nacional, Alexander López, el nuevo funcionario que sale del Gobierno Petro: presentó renuncia irrevocable a su cargo

“Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza y el honor de haberme nombrado para liderar esta gran entidad en el gobierno del cambio, que ha sido construido con el esfuerzo y la esperanza de millones de colombianos y colombianas”, le dijo López a Petro tras su salida de ese cargo.

