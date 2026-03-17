“Estamos en minga. Vamos a darle la vuelta a este país. No podemos ir a segunda vuelta porque nos van a joder”: Alexander López habla de su polémico video

Alexander López, senador del Pacto Histórico, se pronunció tras aparecer en un video en el que instó a los indígenas a una minga permanente y a apoyar a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Las imágenes coinciden con los bloqueos adelantados por indígenas en Medellín, movilizaciones que, según quedó registrado en un video, hacen dichos indígenas sin razón aparente, únicamente porque les dieron la orden, sin revelar quién.

El video de Alexander López también coincide con los anuncios de la Secretaría de Gobierno del Distrito, en Bogotá, dando cuenta de que indígenas también se desplazan a la capital del país.

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“Estamos en minga y vamos en esa minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno y tenemos 79 días. Compañeros, tenemos 79 días, hasta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí”, dijo López en el video.

“No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder. Nos van a joder. En segunda vuelta van a tratar de tumbar y desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo. Entonces, compañeros, no es cualquier tarea la que tenemos”, agregó.

“Y tenemos 79 días y refrescan con chirinchi, con biche, con lo que sea, hijuemadre, pero aquí nadie se duerme, aquí nadie descansa. Aquí estamos en minga. Aquí hemos conformado un grupo, además del equipo que tiene Aida (Quilcué) para acompañarla, y vamos a recorrer y a darle la vuelta a este país las veces que sean necesarias. Y luego recorrer y darle la vuelta a este país las veces que sea necesario”, aseveró.

“Para que nuestro pueblo escuche a Aida, escuche la lucha de ustedes, escuche los sueños de ustedes y poder lograr el 31 de mayo en primera vuelta que Aida sea nuestra vicepresidenta de Colombia. Que viva Aida Quiñones, vicepresidenta de Colombia, carajo. Que viva Iván Cepeda, presidente de Colombia en primera vuelta, carajo. Y que viva nuestro presidente Gustavo Petro, carajo. Muchas gracias, compañeros”, puntualizó.

El senador Alexander López, en diálogo con Blu Radio, aseguró que la frase “estamos en minga” no tiene nada que ver con la movilización indígena en Medellín. “Es una coincidencia”, aseguró, al señalar que las imágenes del video corresponden a Popayán.

Según dijo, la palabra “minga” se volvió sinónimo de bloqueo o paro, una “estigmatización” que, sostuvo, ahora lo hace ver mal por referirse a una “minga permanente”.

“Han venido estigmatizando la protesta social y a todo aquel que proteste. Están creando una narrativa de llevar a la gente nuevamente al miedo”, agregó, al indicar que su crecimiento político es público y empezó en Cali.

“Para nada lo que hablamos en Popayán era orientar bloqueos”, agregó el senador Alexander López, al pedir que tampoco se estigmatice la palabra “revolución”.

“Querer ganar en primera vuelta es absolutamente legítimo. De ninguna manera el Pacto va a auspiciar la violencia”, señaló López, al indicar que él dijo en el video que se van a “joder” si hay segunda vuelta porque, considera, hay dos candidaturas de derecha “importantes”, las del abogado Abelardo de la Espriella y la de la senadora Paloma Valencia.

López dijo que se “joden” porque no quiere volver al pasado, al referirse a políticas del pasado.

Estas fueron sus declaraciones:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.