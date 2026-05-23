El drama de Deisy Guanaro, la víctima que denunció a Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo: “Estoy viviendo un calvario”

SEMANA: ¿Qué es lo que está pasando en este momento?

Deisy Guanaro: Desde que empecé a denunciar ante la JEP al Partido Comunes y a Sandra Ramírez, criminales de lesa humanidad que hoy permanecen en total impunidad, solicité a la magistrada Lily Rueda que incluyera a la senadora en el macrocaso 07. Ella debe responder por los múltiples crímenes a los que sometió a miles de niños en este país. Pero desde ese momento mi vida se convirtió en una pesadilla. Primero, por las amenazas de muerte que me llegan, que son terribles y han sido denunciadas en la Fiscalía sin ningún resultado. Segundo, porque he sufrido una persecución injusta por parte de la JEP, estoy siendo revictimizada y acosada por un funcionario. Eso me llena de temor porque este funcionario le estaba pidiendo al equipo de protección que tengo asignado que tomaran fotos y grabaran videos para saber a dónde iba, con quién hablaba y conocer a quién subía al vehículo. Estoy viviendo un calvario.

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SEMANA: ¿Sus escoltas cumplieron con eso que pidieron?

D.G.: Los jóvenes de protección no accedieron al pedido de este funcionario de la JEP que está encargado de mi seguridad y tomaron represalias en contra de ellos. Me llegó un correo donde informaron que cambiarían de esquema sin darme ninguna explicación. Nadie en la JEP me ha dado razón y siento mucho miedo. No puedo salir a ningún lado, no puedo llevar a mis hijos al colegio; ojalá la magistrada vea esta entrevista para que sepa todo lo que pasa. Las víctimas del reclutamiento forzado, que somos víctimas sobrevivientes de todos los crímenes atroces y violaciones, deberían tener un poco de compasión.

SEMANA: ¿Quién es el funcionario de la JEP del que nos está hablando?

D.G.: Es el señor Francisco Minorta.

SEMANA: ¿Y qué hace ese señor en la JEP? ¿Cuál es el cargo que tiene?

D.G.: Es el funcionario que está encargado de los esquemas de seguridad de las víctimas que tenemos seguridad. Es el encargado de manejar todos esos temas.

Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento infantil de las Farc. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

SEMANA: ¿Cuál es la razón que él tiene para, como usted lo está denunciando, perseguirla?

D.G.: Ser directa. A los funcionarios les digo: ¿ustedes por qué les violan los derechos a las víctimas de este país? Y le he dicho, claro, como no soy de Comunes por eso me vulneran. Les molesta que diga la verdad y este funcionario, pues, me cogió entre ojos, como se dice coloquialmente.

SEMANA: ¿Quién la amenaza a usted?

D.G.: Todo apunta a que mis amenazas salen de la Segunda Marquetalia. A las víctimas que nos hemos atrevido a hablar nos están persiguiendo en todas las formas posibles para callarnos. Quieren callarnos. Yo soy una mujer humilde que ha sufrido mucha persecución desde que denuncié a la criminal de Sandra Ramírez y a Pablo Catatumbo porque yo fui víctima directa de estos criminales. Me han perseguido por todos lados. No tengo empleo precisamente por eso, porque me dejaron sin trabajo, porque a la gente le da miedo darme un empleo. Mi vida se convirtió en una pesadilla.

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SEMANA: ¿Se ha quedado sin empleo por denunciarlos?

D.G.: Pues es que es la consecuencia cuando uno habla tan directo. A la gente le da miedo darle empleo porque tener en su empresa una mujer con tantas amenazas de muerte, pues la gente se asusta. Mis amigos, pocos que tenía, se retiraron porque les da miedo también. He sacrificado muchas cosas por contarle la verdad al país. Y lo más absurdo es que la JEP ni siquiera ha citado voluntariamente a que declare Sandra Ramírez. Es tan absurdo que las víctimas tengamos que mendigar justicia...

Sandra Ramírez y Deisy Guanaro. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber hecho todas estas denuncias por lo que le está pasando?

D.G.: Cuando veo a mis hijos sufriendo, ahí uno dice si vale la pena, porque esto les ha costado la tranquilidad a mis hijos y ya no es una vida normal. Ya no se puede salir a un parque con ellos ni a comer helado a un centro comercial.

SEMANA: Usted dice que en la JEP no la escuchan, ¿a quién le hace un llamado entonces?

D.G.: ¿A quién, Dios mío? La JEP es un tribunal de impunidad que se creó para lavar los crímenes al Partido Comunes. La UNP no me va a proteger porque su director (Augusto Rodríguez) es un exguerrillero del M-19. El presidente Petro es otro señor que fue del M-19. ¿A quién le pido protección?

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SEMANA: ¿No confía en nadie?

D.G.: Le hago un llamado a la señora defensora Iris Marín. Ella es mujer; le pido que defienda mis derechos. En ella guardo mis esperanzas; le pido que me escuche porque me quieren callar.