Las víctimas de terrorismo agrupadas en Fevcol pidieron a la Justicia Especial para la Paz la detención de la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de la guerrilla de las Farc.

Víctimas de terrorismo pidieron a la JEP detener a Sandra Ramírez, ex farc. Foto: Campaña Sandra Ramírez - API

Según Fevcol, su petición se hace en relación a la solicitud de impulso procesal, citación a comparecer y adopción de medidas cautelares de privación de la libertad contra Ramírez.

“Solicito se sirva disponer lo necesario para agilizar y materializar la citación a comparecer de la señora Sandra Ramírez, atendiendo a la urgencia del caso, la relevancia de su rol dentro de la antigua organización armada y la necesidad de esclarecer plenamente los hechos objeto de investigación”, indicó Fevcol.

Víctimas de la violencia pidieron a la Jep tomar medidas contra la senadora Sandra Ramírez, por reclutamiento de menores de edad. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Agregó la ONG: “De manera adicional, solicito a su despacho la imposición de medida cautelar de privación de la libertad en establecimiento carcelario (intramural) contra la señora Sandra Ramírez, con fundamento en las siguientes consideraciones”.

Dentro de la solicitud, Fevcol advierte por posible riesgo grave para testigos y víctimas, obstrucción a la administración de justicia, relación directa con el proceso ante la JEP, Presunta participación de estructuras armadas, entre otros.