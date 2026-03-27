Sandra Ramírez, ¿de guerrillera de las Farc a vicepresidenta de la Comisión de DD. HH. en el Congreso? “Descaro”

La senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, viuda de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, exlíder de las Farc, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, algo que ha sido considerado por algunos sectores como una burla a las víctimas de las extintas Farc, organización guerrillera de la que ella hizo parte.

“Es como si hubiésemos nombrado a Garavito director del ICBF”: Escándalo por nombramiento de Sandra Ramírez, expareja de ‘Tirofijo’

En El Debate de SEMANA, Sara Morales, vocera de la Corporación Rosa Blanca y quien fue víctima de las Farc, así como Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, coincidieron con que la reciente elección de Ramírez es un “descaro”.

Para Morales, se trata de un hecho revictimizante para las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Esto es una acción con daño, es una burla a través de la cual las Farc nos revictimiza. Hay que saber que Sandra Ramírez, así como Victoria Sandino, tienen sus manos bañadas de sangre. Recordemos la cantidad de mujeres que ellas detuvieron, amarraron a un palo por más de 15 días, las torturaban y las presionaban para que abortaran a sus hijos”.

En tal sentido, Morales dijo no entender cómo Ramírez quedó elegida en un cargo tan relevante en el Senado a pesar de su oscuro pasado criminal en las Farc.

María Fernanda Cabal reaccionó a elección de viuda de Tirofijo como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

“Tienen también sus manos manchadas de sangre de todos los niños que ellos torturaron y además de esto, también ejecutaron dentro de las filas de las Farc; ellas permitían, toleraban y patrocinaban que las niñas fueran violadas por los comandantes de las Farc, porque para ellos esto era un derecho que tenía la comandancia”, agregó Morales en El Debate.

Por su parte, el congresista electo Briceño dejó claro que no era cierto que Ramírez haya sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tal como ella lo aseguró a través de su cuenta en X.

“He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la @DdhhSenado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”, fue el mensaje de Ramírez en la citada red social.

De acuerdo con Briceño, Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos, ni se hizo presente en el Senado el pasado miércoles 25 de marzo, al no estar de acuerdo con la designación de Ramírez en ese cargo.

“Desmentir a Sandra Ramírez, dijo falsedades de que había sido escogida por unanimidad. ¿Aquí cuál es el mensaje? El mensaje es el que el Gobierno nacional ha venido reiterando con el Pacto Histórico por todo el país y es que, quienes cometieron los delitos más atroces de Colombia, pueden de forma impune salir a dar lecciones de moral”, resaltó Briceño en El Debate.