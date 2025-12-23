Deisy Guanaro, la víctima que le puso la cara a Sandra Ramírez y ya no tiene miedo. Narra lo que ella le hizo de niña en las Farc

La sentencia de la Corte Constitucional que obliga a rectificar a la periodista de Caracol Radio y columnista de SEMANA, Diana Giraldo, ha levantado una ola de indignación. En su providencia, el alto tribunal asegura que hoy no existe un proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el que la congresista Sandra Ramírez sea compareciente, haya rendido versión voluntaria, ni resolución de conclusión en su contra que permita decir en un medio de comunicación que la antigua miembro de las Farc era “la mujer que le llevaba menores de edad a los comandantes de las Farc para favores sexuales y también obligaba a las mujeres a abortar contra su voluntad”.

Múltiples voces han dicho que el fallo significa una mordaza para las miles de víctimas del grupo armado, desmovilizado durante el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero hay una víctima de Sandra Ramírez a quien ni los recuerdos del pasado ni las decisiones judiciales han callado. Se trata de Deisy Guanaro, una mujer que ha narrado varias veces cómo fue reclutada por las Farc a los 11 años y luego llevada por Sandra Ramírez a los campamentos de los comandantes de ese grupo guerrillero para participar, obligada, en fiestas sexuales.

“Para las víctimas de abuso y tortura por parte de esta criminal, seguirá siendo eso: una criminal de lesa humanidad. Cínica”, dijo Deisy en un trino en el que compartió los mensajes que le han llegado de otras víctimas de las Farc.

Guanaro le contó a SEMANA lo que ella vivió en las filas de las Farc. “Yo fui víctima de Sandra Ramírez. La ahora senadora se llamaba en el grupo terrorista Griselda Lobo. Ella era la mujer de Manuel Marulanda, el máximo comandante en ese entonces de las Farc”, detalla.

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Sandra Ramírez era la enfermera en ese entonces. Esta señora nos reúne a todas las niñas y nos obliga a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hace desfilar frente a todos los comandantes del secretariado. Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche”, aseguró.

La mujer confirma el relato de la periodista. “A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”.

Guanaro ha sostenido en X una confrontación pública con Ramírez por meses. “Es indignante que la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, pueda lanzar su campaña sin cuestionamientos, mientras que las víctimas del conflicto enfrentamos ataques al hacerlo. Yo esperaría que estos criminales de lesa humanidad no tuvieran ningún lugar en la política”, dijo recientemente cuando Ramírez confirmó que se lanzaba nuevamente al Congreso.

Ramírez presentó una tutela contra Caracol S. A. y Diana Saray Giraldo por la violación de sus derechos al buen nombre, honra, dignidad, igualdad, petición y paz. La congresista acudió a la justicia por esta afirmación de la periodista Diana Giraldo:

“(…) Pues la indignación, Gustavo, es que quién lo va denunciar es Sandra Ramírez, la senadora de comunes que fue parte, por supuesto, de las extintas Farc, ¿y qué es lo que pasa?, como todo ahora, pues todos los miembros de la izquierda están defendiendo lo que está pasando con Mancuso pues ella publicó un trino donde aplaudía lo que estaba pasando con Mancuso y Ariel Ricardo Armel le dijo ‘no se confunda usted es una asesina y es una criminal’, pues Sandra Ramírez, que ese era precisamente su alias en las Farc, pues ella se llama es Griselda Lobo, le respondió que lo iba a denunciar por injuria y calumnia (…) pues la verdad, Gustavo, es que Sandra Ramírez estuvo 35 años en la Farc, fue enfermera de las Farc, fue la esposa de Tirofijo hasta su muerte y está acusada de, sencillamente, ser la mujer que le llevaba menores de edad a los comandantes de las Farc para favores sexuales y también de obligar a las mujeres a abortar contra su voluntad. Pero lo cierto es, Gustavo, que, hasta hoy, por todo esto de la JEP, no hay ninguna condena contra Sandra Ramírez en el marco de la JEP, por eso la señora, sin ningún arrepentimiento, le dice a Ariel Armel: lo voy a denunciar por injuria y calumnia (…)”.

“A la Corte le exigimos que nos retire la mordaza a las víctimas del país. No podemos seguir siendo silenciadas, mientras los victimarios gozan de impunidad. La justicia debe escuchar nuestra voz y garantizar que la verdad y la justicia prevalezcan”, asegura Guanaro. “Ya no podemos decirles a nuestros abusadores que son unos criminales. Al paso que vamos, terminaremos teniendo que pedirles perdón”, agrega. Guanaro hoy aspira al Congreso por la lista de Oxígeno, el partido fundado por Ingrid Betancourt.

"La cárcel para mí por haber ofendido su “buen nombre y honra”, a pesar de los miles y miles de homicidios reconocidos por las Farc. Es que es tan absurdo que ya a este punto no da indignación, sino risa...“, dijo Diana Giraldo. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

La periodista Diana Giraldo escribió en X: “Hoy me levanté pensando en la contradicción de saber que si no cumplo la orden de la Corte Constitucional de retractarme por haber dicho que Sandra Ramírez fue señalada de ser parte de la práctica de reclutamiento forzado de niñas en las filas de las Farc, yo iré a la cárcel, pero esa cárcel jamás la va a pisar ella ni ninguno de los miembros de las Farc que han reconocido ante la JEP 122.813 homicidios, 29.410 desapariciones forzadas, 20.223 secuestros y 18.677 reclutamientos de niños. La cárcel para mí por haber ofendido su “buen nombre y honra”, a pesar de los miles y miles de homicidios reconocidos por las Farc. Es que es tan absurdo que ya a este punto no da indignación, sino risa…“.