A la senadora Sandra Ramírez le preguntaron si estaba bien legislar mientras “su hijo hace parte de la Segunda Marquetalia”: así reaccionó

Sin palabras, así quedó la senadora, exlíder de la Farc, Sandra Ramírez, luego de que el activista Daniel Maldonado la abordara para preguntarle por “su hijo” que “hace parte de la Segunda Marquetalia”.

“¿Cree que es correcto que usted legisle mientras uno de sus hijos está en la Segunda Marquetalia?, le consultó puntualmente Maldonado a Ramírez.

En video quedó registrado el instante en que Ramírez, excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fue consultada mientras caminaba por uno de los pasillos del Congreso de la República.

Una vez la senadora fue abordada, tomó su celular y empezó a caminar apresuradamente, mientras tomaba de la mano a un hombre que, al parecer, era de su esquema de seguridad.

De acuerdo con Maldonado, el hijo de Ramírez, que está en ese grupo guerrillero, es Alberto Cruz Toro.