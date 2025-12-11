Suscribirse

CONFIDENCIALES

A la senadora Sandra Ramírez le preguntaron si estaba bien legislar mientras “su hijo hace parte de la Segunda Marquetalia”: así reaccionó

La congresista, viuda de Tirofijo, fue abordada en el Congreso de la República. En video quedó registrado todo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
11 de diciembre de 2025, 5:08 p. m.
La senadora Sandra Ramírez.
La senadora Sandra Ramírez. | Foto: Colprensa.

Sin palabras, así quedó la senadora, exlíder de la Farc, Sandra Ramírez, luego de que el activista Daniel Maldonado la abordara para preguntarle por “su hijo” que “hace parte de la Segunda Marquetalia”.

¿Cree que es correcto que usted legisle mientras uno de sus hijos está en la Segunda Marquetalia?, le consultó puntualmente Maldonado a Ramírez.

En video quedó registrado el instante en que Ramírez, excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, fue consultada mientras caminaba por uno de los pasillos del Congreso de la República.

Contexto: Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, se inspiró por el cumpleaños de Nicolás Maduro: “Éxitos en sus labores”

Una vez la senadora fue abordada, tomó su celular y empezó a caminar apresuradamente, mientras tomaba de la mano a un hombre que, al parecer, era de su esquema de seguridad.

De acuerdo con Maldonado, el hijo de Ramírez, que está en ese grupo guerrillero, es Alberto Cruz Toro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

2. Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

3. Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

4. Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

5. Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sandra Ramírez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.