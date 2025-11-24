Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, se inspiró por el cumpleaños de Nicolás Maduro: “Éxitos en sus labores”

Este domingo, 23 de noviembre, el dictador venezolano Nicolás Maduro cumplió 63 años, esto en medio de las tensiones con los Estados Unidos.

El cumpleaños de Maduro fue motivo para que la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, se inspirara a través de su cuenta en la red social X y dejara un sentido mensaje.

En su mensaje en X, Ramírez, quien hizo parte de las extintas Farc, le deseó a Maduro muchos éxitos y ánimo para seguir adelante.

“Presidente @NicolasMaduro desde Colombia le envío mi más sincero y caluroso saludo de cumpleaños. Le deseo éxitos en sus labores y mucho ánimo para seguir avanzando en su defensa por el pueblo venezolano. Ningún proyecto político extranjero podrá interferir en la democracia", dijo puntualmente Ramírez en su mensaje al dictador venezolano.