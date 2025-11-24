Suscribirse

CONFIDENCIALES

Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, se inspiró por el cumpleaños de Nicolás Maduro: “Éxitos en sus labores”

La senadora del Partido Comunes se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
24 de noviembre de 2025, 3:57 p. m.
Sandra Ramírez y Nicolás Maduro.
Sandra Ramírez y Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Este domingo, 23 de noviembre, el dictador venezolano Nicolás Maduro cumplió 63 años, esto en medio de las tensiones con los Estados Unidos.

El cumpleaños de Maduro fue motivo para que la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, excompañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, se inspirara a través de su cuenta en la red social X y dejara un sentido mensaje.

Contexto: El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

En su mensaje en X, Ramírez, quien hizo parte de las extintas Farc, le deseó a Maduro muchos éxitos y ánimo para seguir adelante.

“Presidente @NicolasMaduro desde Colombia le envío mi más sincero y caluroso saludo de cumpleaños. Le deseo éxitos en sus labores y mucho ánimo para seguir avanzando en su defensa por el pueblo venezolano. Ningún proyecto político extranjero podrá interferir en la democracia", dijo puntualmente Ramírez en su mensaje al dictador venezolano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares piden al Ejército colaborar en las investigaciones en el caso del general Juan Miguel Huertas

2. Chelsea vs. Barcelona: canal y hora para ver el partidazo de la fecha en Champions League

3. “Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

4. Ni Gaviria ni Gaona, esta será la cabeza de lista al Senado que eligió la coalición de la que hace parte el Nuevo Liberalismo

5. El jefe del Estado Mayor de Hezbolá fue abatido tras ataque de Israel: Irán lanzó dura advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sandra RamírezNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Sandra Ramírez y Nicolás Maduro.

Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, se inspiró por el cumpleaños de Nicolás Maduro: “Éxitos en sus labores”

Redacción Confidenciales
El MinTrabajo dijo que no hay pronunciamiento oficial sobre aumento del salario mínimo, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anticipado que será “elevado”.

Le dicen a Petro que traicionó a la patria porque “entregó” el país a disidencias de Farc: “¿Quién es el comandante, usted o Calarcá?"

Redacción Confidenciales
Córdoba en la Feria Colombia son las regiones

Córdoba llega a Bogotá con una apuesta cultural y artesanal para conquistar la feria Colombia son las Regiones

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.