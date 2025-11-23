Presidente Petro ante nuevas presiones de Estados Unidos a Venezuela: “Yo no apoyo a Maduro, pero no apoyo una invasión”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este domingo nuevamente sobre la situación que se vive en el mar Caribe y una eventual invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Petro, quien ha mantenido a lo largo de su gobierno una estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro, intenta tomar un poco de distancia mediática, tras su inclusión en la denominada lista Clinton.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado señaló que “la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela” es “el petróleo”.

“Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EE. UU. quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”, escribió el mandatario colombiano sobre el tema.

Y agregó: “Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas”.

Finalmente, en su mensaje señaló que “yo no apoyo a Maduro”, y que lo que quiere es “una solución política y pacífica en Venezuela”. Sin embargo, resaltó que “no apoyo una invasión”.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano llega tras nueva información que da cuenta de que Estados Unidos estaría barajando algunas posibilidades sobre qué hacer próximamente en Venezuela, para continuar con su lucha contra los carteles del narcotráfico.

De acuerdo con una información difundida por Reuters este sábado, El país norteamericano estaría buscando generar una mayor presión sobre Venezuela mediante una nueva fase de operaciones en los próximos días.