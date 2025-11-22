Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

El famoso mercado de predicciones Polymarket reportó el aumento de un 12 % en 24 horas respecto a las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela antes del 31 de diciembre.

Según los datos suministrados, hay un 54 % de probabilidades de que el país norteamericano pueda efectuar una nueva fase de conflicto, con el fin de derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

El análisis de predicciones de Polymarket permite a los usuarios apostar usando criptomonedas sobre el resultado de eventos futuros, como elecciones, eventos deportivos, indicadores económicos o incluso el clima.

Registro de Polymarket sobre Venezuela | Foto: X/@EmmaRincon

Uno de los ámbitos más observados en 2025 es el referente al “enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Venezuela”, el cual ha despertado un notable interés internacional.

Este mercado asigna una probabilidad del 54 % a la posibilidad de que se produzca un choque armado antes del 31 de diciembre, registrando además un volumen de operaciones de 840.588 dólares únicamente en esa jornada.

Polymarket ha estimado una probabilidad significativa de “engagement militar” (choque militar) entre Estados Unidos y Venezuela para finales de 2025. Según algunas fuentes, esa probabilidad es del 62 %.

Cabe resaltar que las investigaciones demuestran que Polymarket tiene una precisión del 90 % en la predicción de cómo ocurrirán los eventos con un mes de anticipación, y del 94 % cuatro horas antes de que el evento ocurra.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe | Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.