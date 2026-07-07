“Que me toquen un pelo y se encuentran con las y los jaguares en Colombia y en el mundo”: Gustavo Petro a Abelardo De La Espriella

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en contra de Abelardo De La Espriella en el que hizo referencia al empalme que se fracturó este martes y sobre supuestos hechos de corrupción cometidos en su gobierno.

Abelardo De La Espriella advierte sobre “golpe de Estado” de Gustavo Petro para quedarse en el poder; envió mensaje a las Fuerzas

“Miedo tuvieron los que abandonaron el empalme porque no tenían nada que decir e iban a ser televisados. ¿Están asustados? Que me toquen un pelo y se encuentran con las y los jaguares en Colombia y en el mundo”, afirmó Petro.

Asimismo, expresó que en el Gobierno De La Espriella no podrían ponerlo preso, como se ha rumorado ante investigaciones en Estados Unidos.

“En el marco de la ley, el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido un solo delito. Abelardo no es juez, demuestra ser dictador al asumir la posición de los jueces”, agregó el presidente saliente.

De igual modo, dijo que lo que quisieran sus opositores es “iniciar una persecución” en contra del grupo que él representa y su identidad política. “Eso es un crimen contra la humanidad”, mencionó.

“Enemigo de la patria es el que se eligió con apoyo extranjero y entregó la soberanía nacional”, señaló Petro.

El presidente saliente entregó estas declaraciones luego de que De La Espriella dijera que en su Gobierno defenderá la Constitución y el Estado de derecho, y se refiriera al Gobierno Petro.

“Por eso no acepté reunirme con Petro; todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar, como lo dije en campaña. Vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto”, afirmó De La Espriella y aclaró que ya cumplió las dos primeras partes de ese mensaje.

Además, el Tigre indicó que Petro sabe que él le haría “pagar todos los delitos”.

Abelardo De La Espriella se pronunció a través de un video, donde se refirió al Gobierno Petro. Foto: Screenshot YouTube.

“Por eso tiene pánico y terror. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante”, agregó De La Espriella.

El mandatario electo se refirió a Petro e Iván Cepeda, a quien llamó “su heredero”. Dijo que no son demócratas. “De la que se salvó Colombia”, afirmó y celebró su victoria en las urnas el pasado 21 de junio.

“Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan; por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad con la Constitución, seré implacable y contundente”, expresó el Tigre.

Por otro lado, en un mensaje reciente, Petro había convocado a movilizaciones el próximo 20 de julio.