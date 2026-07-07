“Invocamos la resistencia constitucional”: ministros de Abelardo De La Espriella lo respaldan tras ataques de Petro

Tras ser designados, los ministros designados de Abelardo De La Espriella produjeron un comunicado de prensa mediante el cual respaldaron al presidente electo, rechazaron los señalamientos en su contra de Gustavo Petro y hablaron del empalme suspendido tras las fuertes tensiones entre la Casa de Nariño y la administración entrante.

Abelardo De La Espriella envió mensaje directo a Gustavo Petro: “Vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto”

“Respaldamos plenamente la alocución del Presidente electo, en la cual ratificó su compromiso con el pueblo colombiano y con la defensa de la Constitución de 1991, la democracia y el Estado de derecho”, encabezaron el comunicado.

Elsa Noguera, Jaime Andrés Beltrán, Juliana Gutiérrez, Mauricio Gómez, Viviane Morales e Iván Cancino. Nuevo gabinete de Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

Coincidieron en que fueron designados para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada libremente en las urnas y que eligió como presidente a Abelardo De La Espriella y como vicepresidente a José Manuel Restrepo.

“Esa voluntad popular es inapelable y constituye el fundamento de la legitimidad democrática”, afirmaron.

Dijeron que el presidente Gustavo Petro, al declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, cruza una línea infranqueable en una democracia: la del respeto al veredicto popular y al Estado de derecho.

“Esa declaración marca un contraste nítido entre dos proyectos: el nuestro, democrático y constitucional, y el de Petro y Cepeda, antidemocrático, que pretende imponerse por encima de la decisión de los colombianos”.

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. El presidente electo ordenó suspender el empalme con el Gobierno saliente. Foto: Montaje El País

A raíz de lo que está ocurriendo, los nuevos ministros le hicieron un llamado al país: “Esto no es un asunto trivial. Estamos ante el desconocimiento por parte de un presidente en ejercicio de la democracia colombiana. Ningún ciudadano, ninguna institución, ningún sector político puede ser indiferente frente a un hecho de esta gravedad”.

Ante esto,⁠ “invocamos la resistencia constitucional —la que se ejerce desde las instituciones y al amparo de la ley— frente a los poderes que pretenden desconocer los resultados electorales y frente a quienes, con eufemismos, buscan incendiar las calles y sembrar el desorden".

Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Afirmaron que el pueblo colombiano puede estar tranquilo.

“El Gobierno entrante jamás permitirá que las vías de hecho alteren su vida cotidiana ni llenen de miedo las calles. La autoridad legítima se ejercerá con firmeza y con pleno apego a la Constitución y a la ley. Este gabinete designado continuará sus labores de recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción, que seguirá adelante sin pausa. A partir de mañana, el Presidente electo Abelardo De La Espriella iniciará los empalmes regionales, que se adelantarán con los gobernadores y alcaldes del país, para conocer de primera mano, en el territorio, los problemas de los colombianos”.

En estos encuentros -añadieron los ministros designados- “nos reuniremos directamente con el pueblo colombiano, ese mismo pueblo con el cual el Presidente de la Espriella conformó el movimiento popular que lo llevó al poder. El nuevo Gobierno no se construirá desde los escritorios de Bogotá, sino de cara a los ciudadanos y en cada región de Colombia”.

Los nuevos ministros estuvieron acompañados del vicepresidente electo José Manuel Restrepo.