SEMANA revela secretos del encuentro entre Petro y el Pacto Histórico: un ingeniero, una estrategia y radicalización del discurso de fraude

A las 2:00 de la tarde de este martes, 7 de julio, mientras los colombianos se alistaban para observar el partido entre la Selección Colombia contra Suiza, el presidente Gustavo Petro se reunía a puerta cerrada con las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico. Todos los congresistas de izquierda, electos para el próximo cuatrienio, desfilaron por los pasillos de la Casa de Nariño.

Petro presidió el encuentro que se extendió durante más de una hora y donde participó el ministro del Interior, Armando Benedetti, el jefe de despacho, Raúl Moreno, y el excandidato presidencial, Iván Cepeda, entre otros.

Y presentó a un ingeniero experto en datos que, según varios de los asistentes, mostró una pruebas que evidenciarían cómo, supuestamente, se habrían cometido algunas irregularidades en el proceso electoral del 21 de junio en algunas mesas en Estados Unidos.

El presidente dijo en un mensaje de X que obtendría las pruebas y algunas, según los petristas consultados por este medio, fueron socializadas en dicho encuentro.

SEMANA preguntó por el nombre del experto en informática, pero su identidad no fue revelada “por razones de seguridad”, explicó una de las fuentes consultadas por este medio.

El congresista Gabriel Becerra. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, contó al cierre de la reunión que el presidente insistió en una serie de circunstancias que dejan en duda los procesos de los escrutinios y los software implementados para el conteo y registro de los votos.

“Nosotros vamos a respaldar esas acciones. Son pruebas sobre cómo se intervino desde el punto de vista tecnológico todo el proceso de escrutinios. Son pruebas que se presentarán en las demandas ante el Consejo de Estado. Tenemos todo el derecho”, anticipó Becerra.

Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda Foto: Semana

Petro fue insistente en la importancia de que la bancada del Pacto Histórico se mantenga unida y maneje un solo discurso. Y motivó a sus representantes y senadores a conocer los detalles de lo que considera fue un “fraude” electoral en favor de De La Espriella y denunciarlo en los medios de comunicación, influenciadores y la Justicia. Se habló de acciones judiciales en la Fiscalía, Consejo de Estado y la justicia norteamericana.

Otra fuente que estuvo en la reunión también le contó a SEMANA que le quedó claro que el mandatario, contrario a lo que sus opositores especulan, entregará el poder el 7 de agosto de 2026.

“El presidente lo que ha cuestionado es la legitimidad de la elección de Abelardo De La Espriella. Dice que no es legítimo porque considera que sus votos son fraudulentos. Abelardo puede ser legal— el 7 de agosto se posesionará— , pero no será legítimo”, explicó a SEMANA un congresista del Pacto Histórico, quien pidió reserva de su identidad. “Legalmente él es el presidente y lo será mientras una decisión jurídica diga lo contrario y se reverse la decisión, pero no es legítimo”, añadió el parlamentario.

La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La senadora electa del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, informó sobre otros aspectos tocados durante el encuentro con Gustavo Petro. “Nos reunimos para reafirmar, como bancada nuestro respaldo a las reformas sociales alcanzadas durante estos cuatro años y nuestra convicción de defender los derechos y libertades constitucionales frente a una ultraderecha apátrida y mafiosa.Defenderemos la justicia social y las conquistas democráticas, y la pluralidad y la diversidad como fuentes de progreso y orgullo, y no de miedo”.

A su juicio, “la contrarrevolución política de los compinches de mafiosos y lacayos de Donald Trump será derrotada, ese es nuestro compromiso. Este 20 de julio convocamos al pueblo colombiano a las calles y plazas de Colombia, junto al presidente Gustavo Petro para oponerles a los reaccionarios y oligarcas nuestra vocación de profundización”.