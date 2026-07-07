Los gobernadores del país se sumaron al llamado que ya hicieron alcaldes de ciudades capitales, líderes de partidos políticos y hasta expresidentes en relación a las declaraciones en las que el presidente Gustavo Petro desconoció el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta.

La Federación de Departamentos expresó su “profunda preocupación por las reiteradas declaraciones del señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, mediante las cuales desconoce el resultado oficial de la elección presidencial, atribuye el triunfo a un candidato distinto al declarado electo en democracia e invita a la ciudadanía a no reconocer el resultado proclamado por las instituciones electorales”.

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El lunes 6 de julio, el saliente jefe de Estado aseguró que el presidente electo, “de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda”, ignorando que De La Espriella ya fue declarado como ganador tras los escrutinios y recibió la credencial que le acredita como presidente.

Los gobernadores le recordaron al presidente que “no son los líderes políticos, ni las campañas, ni las redes sociales, ni las interpretaciones políticas las que definen jurídicamente quién ha sido elegido presidente de la República”.

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Petro asegura tener información sobre un supuesto servidor que habría operado desde Estados Unidos y habla de irregularidades que habrían ocurrido en Estados Unidos, España, Antioquia, Santander y Bogotá. Sin embargo, no presenta pruebas.

Los gobernadores le recordaron al presidente que “Colombia cuenta jurídicamente con un presidente electo, que en este caso es el doctor Abelardo De La Espriella. Esa no es una opinión política; es el resultado del procedimiento previsto por la Constitución y la ley para garantizar que la voluntad expresada en las urnas adquiera plena validez jurídica”.

La Federación de Departamentos le pidió al saliente mandatario facilitar la transición institucional que amerita el cambio de gobierno.